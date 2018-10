Řidič naboural auta a usnul na chodníku, nadýchal skoro pět promile

Na tísňovou linku policie začali lidé volat ve středu před osmou hodinou večer. Nejprve hlásili řidiče, který naboural do sloupků podél vozovky a do několika aut ve Vizovicích, nicméně přesto pokračuje dál v jízdě. Další oznámení upozorňovalo na řidiče, který vjel do vjezdu u rodinného domu.

Za divokým jezdcem se vydali vizovičtí policisté a muž naštěstí daleko neujel. Narazil do sloupu u rodinného domu a odjet se mu již nepodařilo. Vylezl proto z auta a na chodníku usnul.

„Na první pohled bylo zjevné, že je spící řidič pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška pak u muže ukázala 4,61 promile alkoholu. S lehkým zraněním ho záchranáři převezli do nemocnice,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Dopravní policisté zjistili, že čtyřiačtyřicetiletý řidič si ve Vizovicích vzal vůz Škoda Fabia bez vědomí majitele, auto navíc bylo trvale vyřazeno z evidence motorových vozidel. Řidič není držitelem žádného řidičského oprávnění.

„Při své divoké jízdě nejprve narazil do zaparkovaného vozidla Škoda Octavia, poté do zaparkovaného Fordu Escort, mezitím strhl sedm kovových sloupků u okraje vozovky. Ve snaze ujet vrazil ještě do vjezdové brány a sloupků brány u vjezdu do dvou rodinných domů, kde zůstal stát. Celková škoda je předběžně vyčíslena na téměř třicet tisíc korun,“ doplnila policejní mluvčí.

Řidič z obce na Uherskohradišťsku je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až tříleté vězení. Navíc bude dva přestupky projednávat ve správním řízení příslušný úřad.