Mráz a déšť ničily úrodu. Vinaři na Slovácku spěchají se sklizní

Na začátku týdne byli připraveni znovu vyrazit do vinohradu. Zastavil je ale déšť. Od září už poněkolikáté.

„Vinohradu to nepřidá. Už teď nám na některých odrůdách kvůli vodě praskají bobule a uhnívají,“ vysvětlil Václav Cícha z vinařství v Blatnici pod svatým Antonínkem.

Podobné hodnocení přidávají i další. Moravští pěstitelé se shodují, že letošní úroda bude poznamenaná dvěma okolnostmi. Jarními mrazíky a zářijovým intenzivním deštěm, který vydržel tři týdny.

Ani v jednom případě to pro révu nepřineslo nic moc pozitivního. Nízké teploty v dubnu a květnu zasáhly celou Moravu a zničily hlavně révu, která už byla vyrašená, kde na zničení stačil už jeden stupeň pod nulou. Slovácká podoblast dopadla nejhůř, společně se znojemskou, a škody se dotkly až 34 procent vinic.

Byly sice místa, která mráz jako by obešel, třeba vinohrady v Polešovicích. Pak ale přišly nedávné deště, jež se nevyhnuly žádné vinici.

„Víno v Hrušovanech u Brna nám zmrzlo na jaře, přestože už sto padesát metrů od nás žádný problém nebyl. A tady v Nedakonicích zase zasáhly trvalé deště v září a hrozny začaly hnít,“ poukázal Josef Medek z malého vinařství v Uherském Hradišti.

Na dvou a půl hektarech pěstuje různé odrůdy vína a na konci tohoto týdne se chystá sbírat Ryzlink rýnský, později Rulandu modrou. „To už má být lepší počasí, takže nás z vinohradů nic nevyžene,“ plánuje Medek.

Déšť snížil kvalitu

Kvalita letošního vína podle všeho nebude taková, jak si pěstitelé mysleli. Ještě v létě byli ze zdravých hroznů nadšení a mluvili o vynikajícím ročníku. Současně už tehdy ale opatrně varovali před dlouhodobým deštěm.

Obávané počasí přišlo v tu nejméně vhodnou dobu a s velkou intenzitou. Látky, které jsou pro chuť vína důležité, jsou kvůli dešti zředěné vodou a nemají takovou sílu.

„Postihlo to hlavně bílé odrůdy. Kvalitní sice budou, ale nebude v nich tolik aromatických látek,“ prohlásil majitel Šlechtitelské stanice vinařské v Polešovicích Zdeněk Habrovanský.

Vinaři mluví i o nižší úrodě kvůli jarním mrazům, ale také současnému uhnívání.

Například kroměřížské Arcibiskupské sklepy čekají až o třicet procent méně hroznů, než předpokládali. Hospodaří na zhruba 6,5 hektarech vinic v Hluku, kde hrozny také zpracovávají.

Podobnou ztrátu odhaduje i uherskohradišťský vinař Medek.

Díky slunečnému počasí teď ještě na vinohradech stoupají podíly přirozeného cukru v bobulích, který je pro chuť vína také důležitý.

V polešovické stanici už má například Muškát moravský 21 stupů NM (gramů cukru v 0,1 litru moštu), stejně jako odrůda Sevar nebo Modrý Portugal.

Vinaři už nečekají

Pěstitelé ale už nechtějí na nic čekat. V Hluku zbývá sběr Rulandy šedé a Ryzlinku rýnského.

„Naše hrozny jsou zatím zdravé, ale za dva dny to už třeba nebude pravda. Proto chceme do vinohradu co nejdříve. Už teď víme, že bobule budou mít menší výlisnost, protože bylo sušší léto,“ prohlásil vedoucí sklepního hospodářství Milan Paleta.

Meteorologové sice pro Zlínský kraj hlásí na příští dny polojasné počasí a dokonce teploty blížící se 20 stupňům Celsia, vinaři ale nechtějí nic riskovat. Bobule jsou podle nich zralé a není potřeba se sběrem čekat.

„Sbíráme o sobotách i nedělích, pořád. Čím dřív, tím menší budou ztráty,“ potvrdil Cícha.

„Není důvod čekat. Do deseti dní bych měl rád sklizený celý vinohrad,“ doplnil Habrovanský.

Vinaře po celé Moravě trápí i špačci

Do sklizně se v těchto dnech pustí i v Tupesích nebo Břestku. Své pozemky tam má společnost Klášterní sklepy Velehrad, která víno prodává přímo ve vinném sklepě.

„Teprve se sběrem začínáme. Ve sklepě už sice máme Müller Thurgau, ale třeba Muškát moravský,Rulanda šedá nebo Sauvignon přijdou na řadu až v příštím týdnu. Máme sice nádherné hrozny, ale nižší cukernatost, protože v září slunce nesvítilo,“ upozornil sklepmistr a vinohradník Vlastimil Kňourek.

Místo nadměrné vlhkosti, která způsobuje praskání a uhnívání bobulí, si ale hlavu dělá spíše ze špačků. To je podle něj v současné době největší problém a pro úrodu největší nebezpečí.

Bojují s nimi ale i další vinaři po celé Moravě. Chránit úrodu se snaží plašicími děly i s přispěním dobrovolníků, kteří s odháněním pomáhají.