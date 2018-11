Vínu na Slovácku pomohlo „středomořské“ léto, úroda je bohatá a kvalitní

Do vinohradu vyjeli skoro o měsíc dříve a teď už mají dva týdny hotovo. V rodinném vinařství Cíchovi v Blatnici pod svatým Antonínem jsou s letošním ročníkem spokojení. A na Slovácku nejsou zdaleka jediní.

„Už na konci srpna měl Müller 22 stupňů cukernatosti, to tady staří vinaři 70 let nepamatují. Po několika letech je to opravdu nadprůměrně dobrý ročník co do množství i cukernatosti,“ zhodnotil Václav Cícha, který má ve sklepě celou sklizeň z vinohradu už od začátku října.

Před týdnem dokončili sběr i Vaďurovi z Polešovic. Na výrobu měli díky příznivému počasí letos mnohem více času než obvykle.

„Bylo s tím sice více práce, protože k bílým odrůdám jsme museli přidávat kyseliny, ale i tak je to výborný ročník. Počasí se přiblížilo v létě středomořskému, takže čekáme, že bude kvalitní červené víno,“ upozornil Zbyněk Vaďura.

Vyšší výnosy i kvalita

Vinaři se shodují, že tentokrát vinice nepostihly v takové míře jako v minulosti plísně, dlouhotrvající podzimní deště ani jarní mrazíky. Velkou škodu například nezpůsobily ani kroupy, které se v polovině června přehnaly nad Polešovicemi.

Zatímco v prvních dnech odhadovali vinaři škodu na 70 procent, později se ukázalo, že zásah dostalo jen asi 20 procent hroznů.

„Vypadalo to hůř, než to nakonec dopadlo. Příroda si poradila,“ zhodnotil Zdeněk Habrovanský, majitel Šlechtitelské stanice vinařské v Polešovicích.

Obecně letošní sklizeň proběhla oproti normálu asi o dva týdny dříve a množství sklizených hroznů je oproti desetiletému průměru zhruba o 30 procent vyšší. Po dvou horších letech se jedná o nadprůměrnou sklizeň.

„Kvalita i vyzrálost je letos výborná. Od druhé poloviny sklizně dosahovaly všechny hrozny cukernatosti na úrovni pozdního sběru a vyšší,“ komentoval Martin Půček, výkonný ředitel Svazu vinařů.

Úrodu už má ve sklepě také společnost Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž nebo šlechtitelská stanice v Polešovicích. V obou případech jsou výnosy mnohem vyšší než v minulosti.

Svatomartinského vína přibylo

Jestli i zákazníci ocení letošní úrodu, bude zřejmé už koncem tohoto týdne, kdy se na trh dostanou první letošní mladá vína označovaná jako svatomartinská.

O šanci používat toto speciální označení se v obou kolech ucházelo 450 vzorků mladých vín, z nichž uspělo 387. Letos tak bude možné ochutnat ještě o osm svatomartinských vín více než v loňském roce.

„Všechna letošní vína odrůd Müller Thurgau, Muškát moravský a Veltlínské červené rané vykazovaly vysokou kvalitu. Byla příjemně ovocná, s tóny po broskvích, banánech, s decentní kyselinkou. Vína působí vyzráleji,“ popsal první dojmy z letošních vín Marek Babisz, hlavní sommeliér Národního vinařského centra, který hodnocení zajišťoval.

K zákazníkům se od 11. listopadu, což je podle tradice první možný den prodeje Svatomartinského vína, dostane 2,2 milionu lahví od 110 vinařských firem.