Slunce a žádné plísně. Letošní víno bude kvalitní, burčák se prodává dříve

Letošní nadprůměrně teplé počasí působí i na vinohrady a hrozny dozrávají mnohem dříve, než byli vinaři na Slovácku zvyklí. Podle prvních odhadů to navíc vypadá na jednu z nejkvalitnějších sklizní posledních let.

„Začínáme už naplno, žádný pomalý rozjezd, ale stoprocentní sklizeň. Je to minimálně o dvacet dní dříve než obvykle. A bude boj o to, aby v hroznech zůstalo co nejvíce kyselin,“ řekl Václav Cícha z rodinného vinařství v Blatnici pod Svatým Antonínkem, který se specializuje na přívlastková vína.

Většina pěstitelů si letošní sezonu zatím pochvaluje. Hrozny netrpěly žádnou významnou chorobou, i když vinaři je proti škůdcům stříkali mnohem méně než v minulosti.

„Vypadá to na špičkovou úrodu. Přestože k nám přišlo v polovině června krupobití, tak se bobule díky tomu, že nepršelo, zatáhly a nehnily. Díky suchu vlastně poškození není tak velké,“ popsal Zdeněk Habrovanský, majitel Šlechtitelské stanice vinařské v Polešovicích.

Na slováckých vinicích už nyní dozrává Müller Thurgau, Sauvignon či Rulandské šedé.

„Suché počasí révě tolik nevadí. Na vinohradech starších deseti let si kořeny umí vodu natáhnout. U mladších výsadba sice trpí a roste pomalu, ale jinak se letošní ročník jeví jako vynikající,“ souhlasí Radim Masařík z vinařství v Blatnici pod Svatým Antonínkem.

O tři týdny dříve se k zákazníkům dostal také burčák. Desítky let platilo, že první zájemci ho ochutnávají až na začátku září. Zažitá tradice ale letos neplatila. Na první letošní sběr se vinaři na Slovácku vydali už v první polovině srpna.

„Tento rok je z tohoto pohledu výjimečný, obvykle bývají v tuto dobu téměř všechny hrozny ještě tvrdé a nekonzumovatelné,“ upozornil Martin Půček ze Svazu vinařů.

Lidé jsou zvyklí pít burčák až od konce prázdnin

Někteří vinaři začali se sběrem raných odrůd dokonce už na konci července. I oni ale museli počkat, protože teprve od 1. srpna mohou podle zákona burčák nabízet.

„Hrozny byly sice sladké už ke konci července a i cukernatost byla dobrá, ale nechtěli jsme nic uspěchat. Více lidí má stejně zájem až teď, protože jsou na konec prázdnin a začátek září zvyklí,“ líčí Habrovanský.

Jako první sklízeli pěstitelé odrůdy Irsai Oliver, Solaris a Muškát moravský. Tyto odrůdy nejdříve dosahují potřebné cukernatosti. Majitelé vinoték ve Zlínském kraji však i tak s první dodávkou burčáku čekali až na konec srpna.

Například ve vinařství Petr Skoupil ve Velkých Bílovicích v Jihomoravském kraji posbírali první hrozny odrůdy Solaris už na konci července. Tak časné vinobraní je raritou.

„Podobně extrémní rok jsme ještě nezažili. Dokonce ani můj otec, který je ve firmě už od roku 1966, takový rok nepamatuje,“ sdělil ředitel Chateau Valtice – Vinné sklepy Valtice David Šťastný.

Dřívější nástup zkvašeného moštu ale neznamená, že by chyběl v tradiční době, tedy na začátku podzimu. K dispozici bude například na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti, které jsou naplánované na druhý zářijový víkend, nebo na Burčákových slavnostech v Hustopečích na začátku října.

Burčák musí být podle zákona vyrobený pouze z hroznů vypěstovaných a zpracovaných v Česku. Smí se prodávat pouze od 1. srpna do 30. listopadu a nesmí se ředit vodou. Proto se na jeho kvalitu zaměřují i pracovníci České zemědělské a potravinářské inspekce.