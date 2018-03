Myslivci musí do měsíce zkontrolovat honitby v zamořené části Zlínska

Za prohlídky svých honiteb dostanou myslivci náhrady, ministerstvo zemědělství na ně vyčlenilo 7,5 milionu korun.

Veterináři dlouhodobě zdůrazňují, že včasné vyhledávání a likvidace těl uhynulých divočáků je důležitou součástí boje proti šíření nákazy.

„S příchodem jara nastávají příznivé podmínky pro pohyb v terénu a důsledné prohlídky revírů. Zároveň přichází období, kdy může opět docházet k výraznějším přesunům populací divokých prasat, čímž opět roste riziko šíření nákazy. Proto chceme myslivce motivovat k intenzivnímu hledání uhynulých těl,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Zamořená oblast zabírá 50 tisíc hektarů

Nejméně dva pracovní dny před samotnou prohlídkou musí myslivecké spolky veterináře informovat o jejím termínu, místě srazu jejích účastníků a dodat telefonický kontakt. Prohlídky navíc musí evidovat.

Po předložení informace o uskutečnění prohlídek krajské veterinární správě, která je zkontroluje, budou moci myslivecké spolky žádat ministerstvo zemědělství o platbu ve výši 150 korun za hektar.

V případě, že myslivci při prohlídce najdou tělo divokého prasete, nesmí s ním manipulovat do příjezdu přivolaného veterinárního inspektora. Odvoz a likvidaci těla zabezpečí asanační podnik v Otrokovicích na Zlínsku.

Rozloha zamořené oblasti, která zahrnuje asi polovinu okresu Zlín, nyní činí zhruba 50 tisíc hektarů. Veterináři podle svého mluvčího Petra Majera nová opatření s uživateli honiteb podrobně projednali. V případě nalezení a nahlášení uhynulého divokého prasete má nálezce nadále nárok na nálezné ve výši pět tisíc korun.

V Česku se africký mor prasat, který není nebezpečný pro člověka, objevil poprvé loni v červnu na okraji Zlína. Ve vysoce rizikové oblasti vytyčené v okolí krajského města dosud veterináři potvrdili africký mor prasat u více než 200 uhynulých, zastřelených nebo odchycených divokých prasat.

Od začátku února byla nákaza prokázána u dvou uhynulých a tří ulovených divočáků ve vysoce rizikové oblasti. Do chovů se zatím nákaza nerozšířila. Kdyby se to stalo, veterináři by je museli nechat vybít.