Zlínské Velké kino čeká na opravu rok a půl. Radnice stále neví, co s ním

„Byli bychom rádi, kdyby její vzhled zůstal zachovaný. Ideální by pak bylo, aby se vrátil do původní podoby ze 30. let,“ uvedl náměstek primátora Jiří Korec (ANO), který má majetek města v kompetenci.



To by znamenalo, že by z boční strany kina zmizely pozdější přístavby a vypadalo by jako „krabice od bot“, tak jak ji navrhl baťovský architekt František Lýdie Gahura.

„Mělo by se také bíle omítnout, čímž by vznikl čistý hranol. To by ladilo se sousedním Obchodním domem, jenž se vrací do původní podoby,“ naznačil zlínský architekt Ivan Bergmann (rozhovor s ním čtěte zde).

Kdy by mohla budova takto vypadat, se však nedá odhadnout. Město ji zatím pouze oplotilo, aby nikoho neohrožovala. Plánuje statické zajištění nosnými konstrukcemi zevnitř a opravu, aby se využívala nejen pro promítání filmů, ale třeba i pro koncerty, divadla, přednášky. Nic z toho zatím ale není definitivně rozhodnuté.

Za rok a půl mohlo být hotovo čtyřikrát, zlobí se opozice

„Řešíme, jestli by se daly některé části budovy renovovat, nebo se budou muset nahradit novými,“ nastínil Korec. „Chceme vyjít korektně s památkovou péčí,“ dodal.

Památkáři by byli rádi, kdyby se budova, která byla při svém vzniku největším promítacím sálem v tehdejším Československu, vrátila do původního stavu.

„Zatím se ale nemáme k čemu vyjadřovat, město nám nic nepředložilo. Mělo by nejdříve zpracovat návrh statického zajištění,“ reagoval Ladislav Buchta z Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Podle Korce ještě není projekt statického zajištění připravený, proto ani nebyla vypsána soutěž na zhotovitele. „Snažíme se pracovat co nejrychleji, ale nechci říkat žádné termíny,“ tvrdí Korec.

Tempo, s jakým se město pouští do oprav cenné stavby, se však nelíbí opozici.

„Máme o dění kolem Velkého kina jenom kusé informace. A zdá se nám, že všechno trvá příliš dlouho. Za rok a půl už to mohlo být čtyřikrát hotovo,“ míní zastupitel Roman Vaigel (ČSSD).

Na radnici vznikla pracovní skupina

Korec naproti tomu upozorňuje, že vše je složitější, protože jde o památkově chráněnou budovou. Na konec října město svolalo kvůli Velkému kinu odborné kolokvium, v němž budou i zástupci památkářů, ministerstva kultury či zlínského dětského filmového festivalu, jenž promítací sál využíval.



Na radnici vznikla i pracovní skupina, která se tématu věnuje. Z viditelných kroků se ale kino pouze oplotilo.

„Zdá se mi, že město neví, jak budovu využít, takže její současné zakonzervování mu vyhovuje. Kdyby se v kině dál pouze promítalo, byla by oprava jednodušší,“ podotkl Bergmann.



Podle něho jsou kina opět stále populárnější, nicméně i tak by byl víceúčelový sál lepší. S tím souhlasí vedení města i opozice.

Město Velké kino uzavřelo loni v únoru, protože statický posudek řekl, že je v havarijním stavu a mohlo by se zřítit. Šlo především o to, že nosníky, které jsou dlouhé přes třicet metrů a nepodpírá je žádný sloup, což byla v době výstavby rarita, jsou přetížené.

„Uškodily jim nevhodné zásahy či nekvalitně a neodborně provedené sváry,“ řekl šéf odboru realizace investičních akcí radnice Leopold Bednařík.

Velké kino se stalo po uzavření velkým tématem, stovky lidí připojovaly podpisy pod petici za jeho záchranu (více zde). Měly obavu, aby ho město nezbouralo a na jeho místě nevyrostl třeba supermarket.