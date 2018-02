Doba kruhových objezdů. Ve Zlínském kraji vznikají stále častěji

Řidiči často netušili, kdo má v křižovatce, která spojovala pět směrů, přednost, proto se po domluvě města a silničářů změnila v kruhový objezd.

„Průjezd křižovatkou je teď snadnější pro místní obyvatele i lidi projíždějící Bystřicí do Hostýnských vrchů nebo na poutní místo Hostýn,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Botek, který má v kraji dopravu na starosti.

Od konce roku také funguje okružní křižovatka na náměstí Svobody v Uherském Brodě, která se stala už 34. kruhovým objezdem na krajské silniční síti.

A v blízké době má přibýt hned několik dalších. ŘSZK by letos mělo začít se zásadní proměnou křižovatky u Gymnázia L. Jaroše v Holešově. Rondel vyřeší jedno z dopravně nejkomplikovanějších míst ve městě.

„Setkává se tam hlavní silnice se spojnicí do sídliště U Letiště a průmyslové zóny, která se zřejmě jednou začne plnit. Už dnes je tam ale prakticky nemožné odbočit z vedlejší ulice směrem doleva,“ popsal holešovský starosta Rudolf Seifert.

Okružní křižovatka letos vyroste v průtahu obce Hovězí a v Brumově - Bylnici v místě křížení I/57 se silnicí třetí třídy vedoucí do Návojné.

Konečně začne také příprava proměny křižovatky silnic I/57 a I/49 u Valašské Polanky. Obec o kruhový objezd usiluje už dlouhá léta. Celá věc vázla na tom, že v místě budoucího rondelu stojí stará dřevěnice.

„Nyní se konečně podařilo ji vykoupit a její obyvatele přestěhovat do nového bytu, který pro ně obec vybudovala. Objekt je už odpojený od elektriky a čeká jej demolice,“ řekl starosta Valašské Polanky Josef Daněk.

Okružní křižovatka včetně chodníků a osvětlení vznikne příští rok a místním se pořádně uleví. „Bylo to nepřehledné místo s častými nehodami. Představovalo riziko i pro lidi z obce, kteří tudy chodili na benzínku či autobusovou zastávku,“ poznamenal Daněk.

Kruhové objezdy jsou výhodnější než světelné křižovatky

ŘSD připravuje i okružní křižovatku v Lípě, a to na místě odbočky do Slušovic z hlavní cesty mezi Zlínem a Vizovicemi. „Řešení by mělo navazovat na budoucí dálnici D49. Stavět by se mohlo v roce 2020,“ naznačil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Hned se dvěma novými objezdy počítají ve Vsetíně. Jeden nahradí rizikovou křižovatku při výjezdu ze Vsetína směrem na Valašské Meziříčí či Horní Lideč v Rokytnici. Bude součástí takzvané rampy Mostecká, po níž mají sjíždět ze silnice I/57 vozidla mířící od Valašského Meziříčí do centra Vsetína i na Zlín.

„Počítáme i se stavbou rondelu v místě poblíž hypermarketu Albert v ulici Generála Klapálka. Příjezd a odjezd z nákupní zóny je velmi komplikovaný, v lokalitě je hustý provoz,“ uvedl vsetínský starosta Jiří Růžička.

„Kruháče“ jsou poměrně oblíbeným dopravním řešením a silničáři s ním v poslední době nešetří. „Většinou je to na žádost měst, která mají zájem zpomalit dopravu a udělat bezpečnostní prvek na nepřehledných místech,“ vysvětlil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Silničáři pochopitelně radnicím vždy nemohou vyhovět. Nejprve nechají udělat bezpečnostní audit, který má prokázat, že okružní křižovatka bude mít pozitivní přínos.

„Je potřeba místa volit uvážlivě, aby to nešlo na úkor plynulosti dopravy,“ upozornil Malý. Shodne se s ním i šéf zlínského ŘSD Chudárek.

„Často se mluví například o Valašském Meziříčí, které je zaplněné hned několika okružními křižovatkami. Občas tam dojde k zácpám, ale na druhou stranu tam nejsou žádné tragické nehody. Dřív tam býval alespoň jeden ‚smrťák‘ ročně,“ zmínil.

Objezdy jsou navíc výhodnější než světelné křižovatky, za jejichž provoz musejí města platit. Navíc se často na noc vypínají a dochází tam k nehodám.