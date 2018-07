Poštovní revoluce vázne. Ve Zlínském kraji vzniklo jen 16 poboček

Ostrožská Nová Ves a Chvalčov jsou zatím poslední přírůstky na seznamu obcí ve Zlínském kraji, v nichž Česká pošta s projektem Pošta Partner prorazila. Starostové se shodli, že pokud chtěli službu v obci zachovat v rozsahu, na jaký byli obyvatelé zvyklí, museli se jí ujmout.

„Hrozilo, že ji pošta svěří nějakému privátnímu subjektu,“ řekl starosta Chvalčova Antonín Stodůlka. V takovém případě by ale obec neměla vliv na kvalitu služeb nebo třeba provozní dobu. „To je jistě plus. Teď máme otevřeno některé dny až do večera,“ doplnil starosta Ostrožské Nové Vsi Pavel Botek.

Obě obce mají výhodu v tom, že poštovní přepážky mohly začlenit do budov obecního úřadu a tím srazit výši provozních nákladů.

Pošta Partner ve Zlínském kraji Kroměřížsko: Chvalčov, Loukov, Roštín, Rusava, Zborovice, Zlobice Vsetínsko: Liptál, Loučka, Růžďka, Střítež nad Bečvou, Zděchov Uherskohradišťsko: Medlovice, Ostrožská Nová Ves, Topolná Zlínsko: Březůvky, Halenkovice

„Jednoznačně je ale pravda, že náhrady od pošty jsou nízké. My to zvládneme se zatnutými zuby, pro menší obce to ale je obrovská překážka,“ dodal Botek.

Počet obcí, kde pošta Partner funguje, je ve Zlínském kraji druhý nejnižší. V současnosti jich je 16. Naproti tomu v nejaktivnějším Jihomoravském kraji jich zřídili už téměř šest desítek.

Právě Zlínský kraj přitom vykazuje jeden z nejvyšších počtů obcí, pro něž má být projekt Pošta Partner řešením, jak zajistit, aby obyvatelé nemuseli za službou dojíždět.

Původní plán počítá se vznikem dvou a půl tisíce partnerských pošt do roku 2025. Během prvních tří let však pošta přesvědčila jen zhruba 430 obcí napříč republikou.

A podle starostů teď začíná přitvrzovat. Třeba v Ostrožské Nove Vsi vznikla franšíza proto, že obec potřebovala zrekonstruovat budovu, v níž pošta sídlila.

„Řekli nám, že v novém už nepočítají s klasickou pobočkou. Byli jsme v situaci, kdy jsme se buď mohli služby ujmout, nebo dopustit omezení služeb,“ potvrdil Botek.

Pošta v dubnu zvýšila platby

Problémů, které z toho pro obce plynou, je několik. Musí mít zaměstnance, ideálně dva, aby byli zastupitelní v případě nemoci či dovolené. A musí službu doplácet.

„Ročně může jít o sto tisíc i více. Pro nejmenší obce je to velká částka, kterou doplácejí službu státního podniku vykonávanou pro občany ze zákona,“ upozornil výkonný ředitel Sdružení místních samospráv Tomáš Chmela.

Pošta oponuje, že průběžně upravuje podmínky a letos v dubnu navýšila finanční prostředky pro provozovatele. „Další úpravy nelze vyloučit ani v budoucnu,“ řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Částka není stejná pro každého a závisí na vytíženosti pobočky. „Provozovatel pošty Partner měsíčně dostává fixní část na provoz a datové připojení a variabilní část, která závisí na počtu uskutečněných transakcí,“ vysvětlil Vitík.

Minimální garantovaná odměna pro samostatnou poštu Partner je 11 374 korun. Letos v červnu byl ale průměr, který pošta vyplácela, 16 534 korun. Rozdíly jsou velké, proto některé obce uvádějí, že peníze od pošty tvoří třetinu skutečných nákladů, jiné mluví jen o malém propadu.

„My máme poštu velmi vytíženou, tudíž nemáme s financováním takový problém. Není ale možné zkušenost z jedné obce přenášet na jinou,“ mínila starostka Růžďky Ludmila Palátová.

Obec byla jednou z prvních v zemi, která na službu Pošta Partner kývla. Už na začátku projektu to vnímali tak, že nemají na vybranou. Po víc než třech letech ale tvrdí, že udělali dobře. „Samozřejmě je s tím více práce, doplácíme na to, ale nic jiného nám nezbývá a nakonec to docela dobře funguje,“ shrnula Palátová.

Obce musi platit, aby udržely základní standard

V obcích totiž vědí, že pokud nezajistí základní nabídku služeb, nemají budoucnost. V Růžďce mají mateřskou i úplnou základní školu, poštu, obchod a jsou i matričním úřadem.

„To všechno ukazuje, že jsme obec vhodná k bydlení. Výsledkem je, že se k nám stěhují mladé rodiny,“ dodala starostka.

Jenže právě zajistit základní služby je pro obce čím dál větší problém. Některé už nyní dotují provoz obchodu a od roku 2019 hrozí, že budou dotovat i matriky.

„Obce začínají vydávat statisícové sumy za to, aby udržely základní životní standard, který jim vlivem státní nepodpory venkova neustále klesá,“ potvrdil Chmela.

V rámci Zlínského kraje se pošty Partner nejlépe ujaly na Kroměřížsku, kde jich je šest, a Vsetínsku. To eviduje pět poboček. Tři další fungují na Uherskohradišťsku a dvě na Zlínsku. Deset z nich provozují přímo obce, jedna je v prodejně potravin a pět v soukromých rukách.

Třeba v Topolné už ale pobočka stačila změnit provozovatele. V prosinci roku 2015 začínala pod spotřebním družstvem Jednota, před pár měsíci ale přešla na soukromou osobu. Ani Jednotě se totiž spolupráce nevyplácí.

„Obecně platí, že zájem máme. Brání nám ale provozní podmínky. Pošta má na partnery mnohdy vyšší nároky než na své zaměstnance,“ uvedl mluvčí Jednoty Lukáš Němčík.