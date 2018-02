Demontáž billboardů prý zdržuje zima, pryč přitom měly být už před ní

Několik tabulí loni odvezli od silnice I/55 ve směru od Uherského Hradiště, další z trasy mezi Zlínem a Vizovicemi. Vzápětí se prakticky na stejných místech objevily nové.



„Zřejmě je to takový byznys, že se vyplatí riskovat sankce,“ konstatoval šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Loni se jeho kolegové soustředili na billboardy, které neměly povolení. Nyní přibrali i ty, které zůstávaly legální až do loňského září, jenomže i od této lhůty už uběhly čtyři měsíce a billboardy šíří svá sdělení dál.

Pryč musí ty, které stojí v ochranných pásmech silnic, tedy blíž než 250 metrů od dálnic a padesát metrů od silnic první třídy. Takových je naprostá většina, vzdálenosti od silnice totiž odpovídá velikost reklamní plochy.

Proto by také nepomohlo posunout je mimo zákonem vymezené území, dál od silnice by musela být plocha billboardu násobně větší. To by znamenalo zcela nový nosič i plochu a to už pro reklamní společnosti není atraktivní. Nová pravidla platí pro území mimo města, zastavěná území mají výjimku.

Odstranit billboardy musí ze zákona majitel. Ve skutečnosti má ale pořád ještě nějaký čas k dobru. Pro úřad je to totiž poměrně zdlouhavý proces.

Pokuta může vyšplhat na 300 tisíc korun

Majitele musí vyzvat, aby plochy odstranil, pak prověřit, jestli to udělal, a teprve potom následuje příkaz, který putuje z kraje k ŘSD. Společnost majitele znovu vyzve, poté billboard zakryje a nakonec i odstraní. Řeč je přitom jen o silnicích prvních tříd, příkaz k odstranění reklamy u dálnice vydává ministerstvo dopravy.

Aby se lhůty mezi jednotlivými kroky zkrátily na minimum, najal kraj člověka, který se bude věnovat speciálně tomuto problému. „Nastoupí od března na jeden rok,“ uvedla mluvčí Zlínského kraje Renata Janečková.

Kraj loni nařídil odstranit 29 reklamních panelů, namátkou ve Valašském Meziříčí nebo u Ostrožské Nové Vsi.

Vlastníkovi nepovoleného billboardu či jiného reklamního zařízení hrozí pokuta až do výše 300 tisíc korun, u vlastníků pozemků může dosáhnout až 200 tisíc korun.

Pokud nechají věc zajít tak daleko, že poutač odstraní ŘSD, musí pak počítat s tím, že po nich budou silničáři vymáhat náklady.

Postup prací brzdí zima, omlouvají majitelé

„Začali jsme už před časem, prioritu ale dostaly dálnice. Silnice prvních tříd přijdou na řadu později, takže to chvíli potrvá,“ reagoval Marek Pavlas, ředitel společnosti Big Media, která provozuje velkou část billboardů.

Vyřešení situace údajně prodlužuje i fakt, že na trhu není dostatek firem, které by měly povolení pracovat v bezprostřední blízkosti silnic.

„Zákon říká zakrýt a odstranit. My tvrdíme, že jsme reklamy zakryli tím, že jsme je přelepili českou vlajkou, a teď je postupně odstraňujeme,“ vysvětlil Pavlas.

Motivací pro majitele je i skutečnost, že nechají-li si billboard odstranit na vlastní náklady, zaplatí méně než prostřednictvím ŘSD. Vyčíslit částku za jednu demontáž v tuto chvíli ještě údajně nejde.

„Tempo se možná zdá být pomalé, ale v zimním období je jen omezená denní doba, po kterou se dá pracovat,“ tvrdí mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy Lukáš Váňa.