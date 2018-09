Na Zlínsku se toulá medvěd mimo lesy, kvůli houbařům nemá klid

Medvěda přilákalo krmeliště pro divočáky na vrcholu kopce Skalica u Vysokého Pole. V sobotu dopoledne ho tam tváří v tvář potkal myslivec Stanislav Houšť.

„Byl to obrovský zážitek, ale v tu chvíli jsem byl zděšený. Okamžik jsme na sebe hleděli a pak se zvíře v klidu otočilo a zašlo do lesa,“ popsal Houšť.

„Kdyby chtěl zaútočit, nestihl bych utéct ani vylézt nahoru na posed. Ale byl plachý a necítil se ohrožený,“ doplnil.

To už se medvěd po Valašsku toulal několik dnů, poprvé ho lidé viděli ve středu v údolí Vranča v Novém Hrozenkově. O den později ho vyfotili za hromadou dřeva v blízkosti mateřské školky a pod hotelem Permoník ve Vranči.

„Volal mi člověk z obce, že viděl medvěda, abychom vyhlásili varování, a vzápětí volala i policie," reagoval místostarosta Nového Hrozenkova Pavel Jochec.

„Volal mi člověk z obce, že viděl medvěda, abychom vyhlásili varování, a vzápětí volala i policie,“ reagoval místostarosta Nového Hrozenkova Pavel Jochec.

Odtud zvíře putovalo přes Lužnou směrem k Pulčínským skalám, vidět se nechalo u Popelišových pasek mezi Lužnou a Lidečkem. Potom přešlo koleje a mířilo směrem na Pozděchov.

V sobotu dopoledne dorazil medvěd k Vysokému Poli a v pondělí ráno jej lidé viděli u silnice mezi obcemi Doubravy a Hřivínův Újezd.

„Už dříve se podobnou trasou vydali medvědi, ale i jiné velké šelmy. Šli z pohraničních lesů Javorníků do Vizovických vrchů a Bílých Karpat. Dá se předpokládat, že i tento medvěd se vrátí hlouběji do lesa a zmizí nám z očí,“ řekl Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí.

To ale platí, pokud zvíře svou pouť přežije. Ohrožují je pytláci, ale především doprava.

Jde po ovoci, zničil i včelí úl

Podle velikosti jde odhadem o 130 kilogramů vážící zvíře, což odpovídá stáří kolem tří let. To je doba, kdy se mladí medvědi odpoutávají od matky a vydávají se hledat vlastní teritoria.

Do zastavěné oblasti ho pravděpodobně přilákalo zrající ovoce a ve Vranči zničil včelí úl. Zároveň ho ale z lesa ženou lidé.

„Začaly růst hřiby a lesy jsou neustále plné lidí. K tomu přičtěte cyklisty, turisty, běžce. Medvěd putuje, hledá potravu, ale taky nemá nikde klid. Zřejmě proto opustil zalesněné území," zmínil František Šulgan z chráněné krajinné oblasti Beskydy.

„Začaly růst hřiby a lesy jsou neustále plné lidí. K tomu přičtěte cyklisty, turisty, běžce. Medvěd putuje, hledá potravu, ale taky nemá nikde klid. Zřejmě proto opustil zalesněné území,“ zmínil František Šulgan z chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Důvod k panice nevidí, podobně jako další odborníci.

„Medvěd se v Javorníkách pohybuje běžně, přechází ze slovenské strany k nám a zase zpátky. V posledních třech letech máme i důkazy o tom, že tady zimuje,“ uvedl Michal Bojda z Hnutí Duha.

Většinu roku o něm ale lidé nevědí, občas najdou odborníci stopy či ho zachytí fotopast. Jestli jde právě o medvěda, který zde tráví zimu, jasné není. Ani to, zda se krajem netoulají zvířata dvě. Oznámení z jednotlivých míst se totiž lišila v odhadu velikosti zvířete.

„Nemáme DNA vzorky, které bychom mohli porovnat. Takže můžeme vycházet jen z toho, zda se neobjeví dvě zvířata na různých místech. Přikláníme se ale spíš k tomu, že jde o jedno zvíře, které migruje krajem,“ dodal Bojda.

V úterý ráno medvěda opět zachytila fotopast u Vysokého Pole.

„Nedá se to jednoznačně posoudit, zda je to jeden a ten samý. Je ale kupodivu, že by přišel druhý na to samé místo. Osobně si myslím, že se potuluje ten jeden a je stále v pohybu, protože nemá klid z důvodu velkého pohybu lidí v lese,“ poznamenal myslivec Houšť.

Fotopast zachytila medvěda na Valašsku také před třemi lety (viz též Na Valašsku se pohybuje mladý medvěd. Netřeba se bát, uklidňují myslivci).