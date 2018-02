Meziříčí chystá velkou proměnu historického centra po vzoru Prahy či Znojma

Střed Valašského Meziříčí se tak promění do decentnější podoby. Převládat v něm bude dřevo, kov a sklo.

„Stávalo se, že město povolilo restaurační zahrádku v památkové zóně, neregulovalo její podobu a dopadlo to velice špatně. To už se v budoucnu nestane,“ řekla místostarostka Yvona Wojaczková.

Místní zastupitelé nedávno odsouhlasili obsáhlý dokument obsahující téměř 60 stran.

Dává podnikatelům jasná pravidla pro podobu prakticky všeho, co má být vidět z ulice – reklamní poutače, tabule s denní nabídkou, vývěsní štíty, zahrádky, ale i polepy v oknech a výkladních skříních.

„Reklamy zmizí z ohrazení zahrádek, jednodušší a bez výrazných potisků budou i slunečníky,“ popsal městský památkář Petr Zajíc.

Také Meziříčí ale přidá svůj díl. Na příští rok plánuje rekonstrukci náměstí. Kromě centrální části opraví i chodníky po obvodu náměstí a tím připraví pro podnikatele lepší podmínky.

„Srovnáme terén, a proto nebudou muset stavět pódia, na kterých pak mají stolky a židle, ale mohou je nechat přímo na chodníku,“ sdělila Wojaczková. Prostor tak bude jednodušší a přehlednější.

Inspirovali se ve městech, která si na historii zakládají

Rekonstrukci náměstí má radnice připravenou včetně nutných povolení, vyjde odhadem na 35 milionů korun. Právě proto ji odsunuli na příští rok, ten letošní je totiž investičními akcemi nabitý. Přednost dostala třeba smuteční síň, kino Svět nebo dostavba penzionu v zámku Žerotínů.

Meziříčí se nechalo inspirovat historickými centry Prahy, Břeclavi a Znojma. „To jsou města, kde si památkovou zónu velmi hlídají, dbají na to, aby zůstala zachovaná její estetická hodnota, a mají s tím zkušenosti,“ líčí Wojaczková.

Nová pravidla mají platit od příštího roku, postupně by ale mohla nabíhat už pro letošní turistickou sezonu. Například povolení pro zahrádky se obnovuje každým rokem a už letos se mohou provozovatelé přizpůsobit. Dokument pro ně ale představuje pouhý návod, zákonnou podobu nemá, a pokud by si někdo z nich postavil hlavu, celou koncepci by mohl narušit.

„Nemáme oporu v zákoně, můžeme ovlivnit jen to, co je v majetku města,“ přiznala místostarostka.

Jde třeba o naprostou většinu restauračních zahrádek, protože stojí na městských chodnících. Radnice už změny s podnikateli projednala. „Potřebujeme, abychom byli zajedno,“ dodala Wojaczková.

A na zásadní odpor nenarazili. „Sešli jsme se, takže základní informace máme, i když ještě neznám nová pravidla do detailů. Pro nás jsou to pozitivní změny,“ reagovala Michaela Frydrychová, provozní podniku Cafe restaurant U Zvonu.

Dokument bude k dispozici na webových stránkách města.