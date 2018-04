O venčení psů z útulku měli lidé zájem, Meziříčí to přesto zakázalo

„V minulosti došlo i k tomu, že jeden ze psů venčitelku pokousal. Dobrovolníci je často venčili na cyklostezce a docházelo ke konfliktům,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

Následky způsobené venčenými psy navíc musí řešit provozovatel, jímž je město. Jeho rozhodnutí podpořili i zástupci okresní hygieny a státní veterinární správy.

„Odborníci nedoporučují předávání psů z ruky do ruky, protože následná socializace je u případného zájemce daleko složitější,“ doplnil meziříčský zastupitel a veterinář Jarmil Dobeš.

Venčení v doprovodu ošetřovatele bude nově umožněno jen lidem, kteří mají vážný zájem o adopci psa, a vzít jej budou moci jen do výběhu útulku. Ten se nachází v areálu technických služeb.

„Proč rušit něco, co funguje?“

Lidé, kteří se o venčení psů starali, verdikt Meziříčí kritizují.

„Výhoda venčení psů dobrovolníky je třeba v tom, že někdo nemá v plánu si psa pořizovat, ale nakonec si ho oblíbí tak, že se rozhodne jej adoptovat. To je i můj případ,“ podotkla Aneta Mikundová, která má dva psy, jednoho z útulku v Rožnově pod Radhoštěm a druhého z Valašského Meziříčí.

Psy venčí řadu let, pomáhá i s inzercí a hledáním nového domova pro ně.

„Podařilo se nám v Rožnově rozjet propagaci na internetu tak, že si pro psy jezdili lidé ze Slovenska nebo z Prahy, tím se počet psů v útulku výrazně snížil. O víkendu si pro ně chodily davy lidí, proto nechápu, proč se fungující věc musí zrušit,“ dodala Mikundová, podle níž by bylo lepší domluvit se společně na pravidlech.

Služba funguje ve Zlíně, Kroměříži i Vsetíně

Možnost podobného omezení venčení zvažuje také sousední Rožnov pod Radhoštěm.

„Zatím jsme neřekli ano, či ne. Ještě před rozhodnutím chceme uspořádat schůzku se zástupci útulku i veřejností,“ sdělil starosta Radim Holiš.

Zástupci Valašského Meziříčí sice argumentují, že „naše město bylo poslední, které ještě do nedávné doby venčení umožňovalo,“ realita je ale trochu jiná. Zákaz platí jen v Uherském Hradišti, služba naopak funguje ve Zlíně, Kroměříži či Vsetíně.

„Dobrovolníci nám hodně pomáhají, socializace je pro psy velmi důležitá,“ řekla Eva Poiselová, která provozuje útulek ve Zlíně na Vršavě.

I ona uznává, že je v tom určité riziko. „Najdou se lidé, kteří je pouští z vodítka, sundávají náhubek nebo krmí jídlem, které by neměli. Většina zájemců ale ví, co se smí a co ne,“ doplnila.

Důležité je, že se jedná o prověřený a stálý okruh venčitelů. Ve Vsetíně je ze začátku doprovází pracovník útulku, ti prověření už časem mohou vyrazit sami. Všechny psy jim ovšem nepůjčují.

„Pozitivní je, že si lidé mohou psa snadněji oblíbit, vytvořit si k němu pouto a nechat si jej nebo doporučit známým,“ vysvětlil Jakub Hába, vedoucí vsetínského útulku.