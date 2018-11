Jarmek v Kloboukách láká na pekelné sklepení, kyselici i skok do sena

Ve Valašských Klouboukách začíná jarmek už dnes, v sobotu od 9 hodin pak na náměstí i v jeho okolí nabídne hlavní program s různými akcemi, koncerty a soutěžemi.

„Když jsme jarmek vymýšleli, vůbec mě nenapadlo, že se jednou takto rozšíří. Důležité je, že základní vize se nemění. Je to akce vystavěná na místních hodnotách a spojuje spolky, město, místní živnostníky a všechny návštěvníky,“ líčí Miroslav Janík, který u zrodu akce stál.

Lidé podle něj nevnímají jarmek jen jako velký trh. „Podle našeho průzkumu sem chodí 70 procent lidí kvůli atmosféře a setkávání s přáteli. To je i můj případ,“ říká.

Tradičně největším lákadlem budou mikulášské družiny, které začnou obcházet centrum Klobouků od sobotního rána. Letos bude k vidění na sedmdesát různorodých masek. A každá ze skupin je něčím specifická.

„Bujarým řinčením zvonců o sobě dají vědět skupiny čertů z Valašských Klobouk, jedna s chundelatými vlněnými kostýmy a jedna s vyřezávanými maskami,“ popsala předsedkyně organizačního výboru Pavlína Žídková.

Připojí se k nim skupiny z okolních obcí. Pod dřevěnicí Kosenkou bude připraveno i pekelné sklepení, kde čerti sbírají úpisy.

Pekelníci ale nebudou zdaleka jediným tématem víkendu. Na jarmeku je totiž specifické, že si každý najde něco, co je mu blízké.

„Někdo se těší hlavně na pěkné zboží na stáncích, jiný zase na pravou jarmekovou kyselici a regionální dobroty. Jedni půjdou nejdřív za tradicemi a folklorem, druzí za hodnocením soutěží, skoro všichni pak za svými oblíbenými řemeslníky a jejich umem,“ vysvětlila Žídková.

Tradičních řemeslníků bude celá řada. Lidé například uvidí, jak se okovává kůň, vyrábějí bečky, strouhají šindele nebo tkají koberce.

„Na trhu zase nebudou chybět krajkářky, pletařky a perníkářky nebo výrobci ozdob ze skla, modrotisku či kukuřičného šustí,“ doplnila další z organizátorek Radka Brtišová.

Mnoho tradičních obyčejů si mohou zájemci sami vyzkoušet. Lákavé je například zdobení perníčků, skok do sena nebo jarmeková pošta, která rozdává speciální razítka.

Připravená jsou odstavná parkoviště

Nechybí ani divadelní a hudební vystoupení. Ode dneška do neděle si návštěvníci mohou vychutnat folklorní soubory, cimbálovky, dechové hudby, ale i harmonikáře či dudáky. V sobotu odpoledne program zpestří přehlídka obuškového tance a odzemku v kulturním domě.

Samostatnou kapitolou jsou jarmekové soutěže – o nejlepší chleba, slivovici, figurky pánů nebo třeba recept na zelí. „Smyslem soutěží je podpořit hospodyňky a hospodáře v udržování tradic našeho kraje,“ zmínila Eva Sáblíková, jež má soutěže na starosti.

Každý, kdo chce jarmek navštívit, musí počítat s komplikovanou dopravní situací ve městě. Na hlavních silničních tazích budou platit zóny zákazu parkování a služba bude šoféry už při vjezdech do města navigovat na odstavná parkoviště.

Zajímavou možností je využití speciálních autobusových spojů Mikulášského expresu, který pojede ze všech okolních měst a obcí. „Zastávky budou na vhodných místech při výjezdech z centra,“ sdělil vedoucí městské policie Michal Ekart.

Z Valašského Meziříčí do Klobouk pojede ráno v 8 hodin speciální vlak tažený parní lokomotivou Matěj. Během dne vlak ještě podnikne cestu do Vsetína a zpět z Klobouk do Meziříčí ve 14 hodin. Celý program včetně informací o dopravě najdou lidé na webu jarmek.cz.