Chceme se vrátit ke kořenům Aukra, říká jeho zakladatel a spolumajitel

Před rokem ještě pomáhal Aukru s přechodem na novou platformu. Teď se podnikatel Václav Liška věnuje investičnímu fondu a výuce angličtiny pro děti. Ředitelem největšího dražebního portálu sice už není, stále je ale jedním z jeho vlastníků.

„Když jsme se rozhodli koupit portál od polského vlastníka, měl jsem představu, že tým celou transakcí provedu. Ale neplánoval jsem, že bych se vedení Aukra věnoval dlouhodobě. Proto jsem se zaměřil na investiční fond a také jsme se s kamarádem pustili do online projektu pro výuku angličtiny pro děti,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Václav Liška.

Přestože jste z vedení portálu odešel, v jaké situaci teď je?

Na konci roku 2016 jsme ho koupili od předchozího vlastníka a pak jsme intenzivně pracovali na stavbě nové technologické platformy, na které bychom ho dál provozovali. V létě 2017 se nám to podařilo. Nebylo to jednoduché, protože podobné záležitosti obvykle trvají několik let. My jsme tehdy za rekordně krátkou dobu museli překopírovat velkou spoustu dat do nové technologické platformy. Od té doby Aukro běží tak, jak má.

Při přechodu ale na několik dní vypadlo z provozu a pak bojovalo s chybami a problémy. I zákazníci si dost stěžovali. Neodešli někteří?

Odešli, ale zase se vrátili. Aukro pro ně má význam, potřebují ho v podnikání. Takže část z nich svou činnost na nějakou dobu pozastavila, ale když jsme se stabilizovali, tak se zase vrátili zpět. A přibývají i noví.

Václav Liška Narodil se v roce 1980 a vystudoval Fakultu technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ještě při studiu v roce 2003 přenesl polský aukční portál Allegro na český trh a dal mu název Aukro. Jeho vlastníkem byla od začátku polská společnost, kterou v roce 2008 koupila jihoafrická skupina Naspers. Liška v ní řídil aktivity ve střední a východní Evropě. Před dvěma lety firmy oznámily prodej Aukra zpět do českých rukou a Liška se stal jedním z majitelů. Dnes je Aukro založené především na dražbě unikátního zboží, má zhruba čtyři miliony uživatelů a ročně se na něm prodá zboží za dvě miliardy korun.

Stěžovali si tehdy na zdražení i na změny. Směrujete na jiné zákazníky?

Naše strategie se vykrystalizovala. I na základě ohlasu zákazníků se chceme vrátit ke kořenům Aukra, k tomu, co pro ně bylo zajímavé. Chceme, aby to bylo místo, které bude propojovat různé komunity, kde zákazník najde atraktivní nabídky za zajímavé ceny a může je koupit zábavnou formou. Nechceme být jedním ze čtyřiceti tisíc českých e-shopů. Chceme být unikátní. Takže se vracíme k aukcím a komunitám zákazníků.

Kolik jich máte?

Denně se přes Aukro prodá asi deset tisíc položek, registrovaných zákazníků je asi čtyři miliony.

Někteří analytici před rokem tvrdili, že Aukro udělalo krok zpět. Souhlasíte?

Vlastně ano. Ale byl to logický krok. Před pěti lety Aukro následovalo strategii danou z Polska. Měli jsme se stát platformou, kde je nové zboží a vystavují ho primárně e-shopy. Došlo k tomu, že Aukro bylo zaplavené desítkami tisíc položek, o které zákazníci neměli zájem nebo se v nich nedokázali zorientovat. Čeští zákazníci to prostě nechtěli. Chodili na Aukro proto, že tam našli unikátní zboží. A k tomu jsme se vrátili.

Ve stejné době jste se stali sponzorem zlínského hokeje. Proč nepokračujete?

Loni nastala unikátní situace. Hokej hledal hlavního partnera a my jsme přemýšleli, jak Aukro zviditelnit. Byli jsme rádi, že jsme si navzájem pomohli. Letos už jsme se rozhodli nepokračovat, ale spolupráce v menší míře funguje pořád.

Ten rok nepřinesl, co jste čekali?

My se na tuto spolupráci díváme čistě pragmaticky. Rok byl z našeho pohledu dostatečný. Než jsme se pro sponzorování rozhodli, intenzivně jsme interně diskutovali. Jsme internetová firma, jsme zaměření na čísla, a když utrácíme peníze v marketingu, tak tam, kde se dá hned měřit návratnost investice. Tady to byl krok stranou. Těžko změříte, zda se koruna investovaná do loga na dresu Beranů vrátí stejně rychle jako v online kampani. Ale chtěli jsme se představit napříč republikou. Teď se zase vracíme k tomu, že chceme mít perfektní přehled o tom, jak se investice vrací.

Místo toho jste se zaměřil na výuku angličtiny. Proč?

Uvolnily se mi ruce a s kamarádem Kamilem Kavečkou, který má jazykovou školu, jsme spustili online projekt s názvem Kideo pro výuku angličtiny pro děti s americkými lektory. Protože vidíme, že v Česku je nedostatek rodilých mluvčích. Děti se jazyk sice učí ve školce a škole, ale málokdy to vede k tomu, že jsou schopné bez problémů komunikovat a mluvit.

Počítačový kurz jim pomůže?

Kideo je vhodné doplnění jakéhokoliv studia angličtiny. Je to lekce živé komunikace, která trvá 30 minut, což dítě vydrží a nenudí se. Na druhé straně vidí na obrazovce počítače amerického lektora, který je tam jen pro něj, dokáže komunikovat i se čtyřletými dětmi a má specializaci na výuku cizinců, pro které není angličtina rodným jazykem. Takových odborníků máme v Americe k dispozici dvacet. Partnerka tohoto projektu Sarah Lopez tady strávila dva měsíce a pomáhala nám.

Jak?

Například jsme se byli podívat ve školce, kde se děti učí anglicky. Byla překvapená, že s nimi paní učitelka mluví jen česky. Že děti jazyk nepoužívají. Sama si s nimi pak dvacet minut hrála hry, a přestože anglicky tolik neuměly, neměly s tím problém. I u větších dětí tady ale narážíme na to, že Češi mají málo sebevědomí, přestože umí slovíčka i gramatiku.

Ale to je asi tím, jakým způsobem se jazyk učí ve škole, ne?

Přesně tak. My se tady učíme jazyk jako cizí předmět, ale nepracujeme s ním. To je problém. Proto je dobré jazyk používat jako nástroj ke hře nebo učení dalších témat. Náš dlouhodobý cíl je naučit děti anglicky, ale zároveň v angličtině vyučovat i další předměty. Dlouhodobá vize je stírat rozdíly. Proto propojujeme americké lektory s českými dětmi. Do pěti let chceme být lídrem v online výuce angličtiny v Evropě.

Kromě toho jste se začal věnovat investičnímu fondu. O co jde?

Do fondu Leverage Technology jsem vložil svůj podíl v Aukru a tento fond teď vlastní pětačtyřicet procent v Aukru. Vznikl v polovině loňského roku a zabývá se investováním do společností, které se věnují internetovému obchodování. Do projektů, které malým a středním e-shopům pomáhají zlepšovat podnikání tak, aby dokázaly poskytovat stejné nebo lepší služby než velcí hráči, jako je třeba Alza nebo Amazon. Zlepšuje to jejich možnosti z hlediska dopravy a logistiky, marketingu, nákupu i platebních metod. Investice se pohybují v řádech desítek milionů korun.

Jak je na tom vlastně český internetový obchod?

Je unikátní v tom, že má 40 tisíc e-shopů na 10 milionů obyvatel. Jen pro srovnání, Polsko má 40 milionů obyvatel a e-shopů je 15 tisíc. Nevím, asi je to dáno mentalitou, možná historickým vývojem. Češi to dělají tak, že když chtějí prodávat online, otevřou si e-shop. V Polsku si člověk nejdříve založí účet na Allegru, což je společnost, která ovládá 50 procent trhu a byla i vlastníkem Aukra, a tam vystavuje a prodává zboží.

Je to tím, že Češi chtějí mít věci pod větší kontrolou?

Možná. Ale je to zdánlivé. Sice si levně a rychle založíte e-shop, ale tím to nekončí. To ještě neznamená, že tam budou lidé nakupovat. Abyste zákazníky získali, musíte investovat do marketingu a zboží poslat do vyhledávačů. To stojí peníze. Zatímco když si zřídíte účet na Aukru, udělá to tento portál za vás. Budoucnost českého obchodování na internetu je v konsolidaci. Mluví se o tom už snad deset let, protože není možné, aby e-shopů bylo tolik a ještě přibývaly.