Lidé přidali na stavbu kaple v Podhradí statisíce. Čekají na ni 30 let

„Děláme krytinu a zateplení střechy, na jaře se bude pracovat na oknech a dveřích a na podzim bychom kapli chtěli posvětit a otevřít,“ plánuje starosta Podhradí František Koudelka.

Podle něj bylo důležité, že se obci podařilo získat vhodné místo. Jde o pozemek po zbouraném stavení, který chtěli jeho majitelé prodat. Obec jej koupila, umístila na něj zeleň a postavila zdi i chodníčky.

Základní kámen nové stavby dokonce posvětil papež František při své návštěvě Polska.

Kaple, která bude zasvěcena svaté Zdislavě, se staví z dřevěných trámů a nápadně se podobá tradičním dřevěným stavbám slavného architekta Dušana Jurkoviče. I proto, že na projektu pracoval valašskomeziříčský architekt Antonín Závada, který už postavil řadu dřevěných valašských budov.

„Máme tu už roubenou zvoničku z roku 1904, kapli jsme chtěli také ze dřeva. Je to styl, který se ke zdejšímu kraji hodí,“ poznamenal Koudelka. Celá stavba vyjde na necelý milion korun a výraznou měrou na ni přispěli lidé. Obec jim totiž nabídla, že si za dva tisíce korun mohou symbolicky pořídit jeden trám. Každý dárce pak bude mít své jméno uvedeno na pamětní tabuli umístěné v kapli.

„Lidé na to slyší. Přispívali místní, rodáci, kteří už tu nežijí, i lidé z daleka. Dosud jsme vybrali 300 tisíc korun. Je to úžasné a znamená to, že lidem skutečně záleží na tom, abychom tu kapličku měli,“ pochvaluje si starosta.

Obec nechala ve specializované dílně v Přerově vyrobit zvon, který do kaple umístí. Použila na něj peníze se sbírky ministrantů v okolí. Váží 33 kilogramů a bude na elektřinu.

„Dosud tu máme dokonce vlastního zvoníka, který zvoní ručně. Práce mu tak skončí,“ dodal Koudelka.