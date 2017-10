Houbařské šílenství vrcholí, úlovky nosí každý. Lesy tím ovšem trpí

Desítky praváků, klouzků, suchohřibů i bedel si před pár dny přinesl z lesa Miroslav Sovadina z Přílep. Na své oblíbené místečko vyrazil letos vůbec poprvé.

„Dosud to bylo v lesích špatné, teď se to výrazně zlepšilo. Ale nečekal jsem, že budeme mít hned napoprvé takový úspěch,“ usmál se houbař, který nyní lehce pozměnil jídelníček. „Část hřibů jsme usmažili, bral jsem si i s sebou do práce, část jsme hned začerstva nakrájeli a necháváme usušit,“ zmínil Sovadina.

Mezi houbaři není výjimkou. Lesy jsou plné lidí i hub od zářijových dešťů.

„Jsou to pro houby ideální podmínky, jaké jsme letos ještě nezažili. Dříve však nebylo výjimkou, že takováto houbařská sezona přicházela vícekrát do roka,“ podotkla předsedkyně salašského mykologického klubu Alena Filípková.

Řada lidí nedodržuje základní pravidla

O výstavu, kterou klub pořádal minulý víkend, měla ještě před časem obavy, nakonec ale bylo k vidění takřka 300 druhů hub.

„Je to lepší než v předchozích letech. Sešly se nám i některé rarity, jako například vzácný, fialově zbarvený stročkovec kyjovitý,“ popsala Filípková.

Návštěvu lesa si nyní užijí sběrači i obdivovatelé hub. „Vždyť konečně v lese vidíme typickou muchomůrku červenou, což byla letos vzácnost. Obecně roste více hřibovitých hub a některé druhy se ani přes dobré podmínky vůbec neobjevily,“ dodala.

Houbařská mánie se však v lesích projevuje rovněž negativně. Mykologové si stěžují, že řada lidí nedodržuje základní pravidla.

„V lese zůstává množství odpadků, rozkopaných hub. Lidé by také určitě neměli násilně odkrývat pevnější vrstvu listů, zeminy a jehličí v místě, kde houby rostou. Podhoubí tím vážně poškozují,“ upozornila Filípková, která také varuje před sbíráním hub, jejichž druh člověk nedokáže s jistotou určit.