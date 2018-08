Ve Zlíně vznikne urgentní příjem. Skončí váhání, kam s akutním problémem

Největší krajská nemocnice ve Zlíně se konečně zařadí mezi velká moderní zařízení, která soustřeďují veškeré akutní případy na jedno místo. Všechny problémy vyřeší lékaři na úrazovce, tedy v přízemí chirurgických oborů v budově 23, z níž začíná vznikat nový urgentní příjem.

„Pacient přijde na recepci, kde ho vyšetří sestra, změří mu základní vitální funkce, vyptá se ho na potíže a poté ho zařadí do jedné z ambulancí. Na jednom místě bude traumatologická, chirurgická, urologická, neurologická a interní ambulance včetně pohotovosti pro dospělé,“ přiblížil primář urgentního příjmu Baťovy nemocnice Michal Pisár.

Dosud totiž pacienti museli přemýšlet, zda jít s problémem na úrazovku, internu, nebo pohotovost, které sídlí každá na jiném místě. Denně jimi projde dohromady na 160 pacientů, kteří se po stavebních úpravách přesunou na místo nového urgentního příjmu.

Práce za plného provozu

Přízemí 23. budovy proto musí projít rekonstrukcí, po jejím dokončení bude čekárna pro pacienty modernější a větší.

Více prostoru získá zrušením současných chirurgických ambulancí, jež se přesunou do třetího patra a budou sloužit lidem, kteří nepřicházejí s akutním úrazem, ale na kontrolu.

Stavbaři by měli v přízemí budovy začít s pracemi letos na podzim a v únoru příštího roku je v plánu kompletní dokončení.

Veškeré práce ale musejí firmy provádět za úplného provozu tak, aby se centrální příjem dal stále používat. Akutní péči totiž nelze nijak omezit.

„Prosíme proto příchozí, aby byli shovívaví a trpěliví. Výsledkem pak pro ně bude daleko větší komfort, bezpečí i kratší čekací doby,“ věří primář Pisár.

„Součástí urgentního příjmu budou také expektační lůžka pro pacienty, kteří nemohou sedět v čekárně, mají velké bolesti a podobně. Budou v oddělených prostorách na monitorovaném lůžku a lékaři přijdou za nimi,“ dodal.

Větší komfort pro dárce krve

V těchto dnech už firma upravuje prostory ambulancí a čekáren pro chirurgické oddělení ve třetím patře. Proto je v budově slyšet stavební hluk.

Ten by měl na podzim odstartovat i v blízkosti hlavního vjezdu do areálu. Stavebníci se pustí do opravy protější budovy č. 8, která je využívaná pouze pro občerstvení. Vedení ji potřebuje opravit a přestěhovat do ní hematologické ambulance z protější budovy č. 13.

Tu pak v příštím roce zrekonstruuje, aby v ní zdravotníci měli odpovídající prostor a zázemí pro zpracování krve a také dárci krve větší pohodlí.

„Rekonstrukce už je vyloženě nutnost. Hrozilo by totiž zavření transfuzní stanice a my bychom krev museli kupovat, což nechceme, protože máme skvělé dárce krve a neradi bychom o ně přišli,“ vysvětlil ekonomicko-provozní náměstek Vlastimil Vajdák.

Přestěhování hematologických ambulancí bude stát kolem 10 milionů korun, rekonstrukce transfuzní stanice kolem 65 milionů.

Už v těchto dnech vybírá nemocnice firmu, která opraví střechu porodnice, část budovy zateplí a zrekonstruuje balkony ve čtvrtém, pátém a šestém patře. Náklady se pohybují kolem 7,5 milionu korun a hotovo by mělo být ještě letos.

Stavebníky čeká začátkem příštího roku také rekonstrukce oddělení dialýzy nebo výměna oken interního oddělení.