Točí videa ve zchátralých domech, suvenýry ho nelákají, staveb je mu líto

„Abych mohl doložit, v jakém stavu to bylo, když jsem přišel,“ vysvětluje Martin Chovanec ze Vsetína, jenž už v kraji prošel asi padesát objektů a po sociálních sítích kolují videa, která tam natočil.

Namátkou z bývalého koupaliště Riviéra ve Zlíně - Malenovicích, hotelu Klenov na Bystřičce (video je dostupné zde), rodinné vily ve Slavičíně nebo zrušeného domova pro seniory v Podlesí. Právě v něm s natáčením před rokem začal. „Kamarádka tam pracovala, a když domov zavřeli a měl se bourat, chtěla, abych jí natočil video na památku,“ vypráví Chovanec.

Možnost prohlédnout si těžko přístupné objekty ho lákala odmala, v dospělosti mu je do cesty postavila jeho profese. Jako pracovník bezpečnostní agentury několik takových míst střežil a tedy i procházel. Třeba vsetínský pavlačák u polikliniky, z něhož se stěhovaly desítky romských nájemníků, nebo areál bývalých Vlárských strojíren ve Slavičíně.

Skupinu výrostků s sebou nevzal, nechce riskovat, že něco zničí

Do dalších už se vydává na vlastní pěst. Protože zná pravidla, nejde tam, kde by musel překonat zabezpečení. Jenže objektů, které jsou bez problémů přístupné komukoliv, je celá řada.

„Na Riviéře chybí oplocení, lidé tam venčí psy a děti lezou po konstrukci toboganu. To už je na pováženou,“ říká 30letý muž. Ví, že se pohybuje na cizím pozemku. Zatím ale žádné problémy neřešil.

I hotel na Bystřičce je trvale otevřený. Naopak do starého vsetínského pivovaru se sice dostat dá, ale člověk musí vědět kudy. „Kontaktovala mě skupina asi patnáctiletých kluků, ať je vezmu s sebou, ale to by nebyl dobrý nápad. Není žádoucí, aby se něco zničilo nebo se někdo náhodou zranil,“ podotýká Chovanec. Jde mu jen o dokumentování místa, neodnáší si suvenýry ani nehledá poklady.

Na některá místa se plánuje vrátit, aby mohl zdokumentovat, jak jejich chátrání pokračuje. O jiných ví, že už se to nepodaří.

Bývalá pila ve Vsetíně už nestojí, upravený je prostor po těžbě štěrkopísku v Hustopečích nad Bečvou. Nepřístupný již je rovněž komplex čtyř krytů za Jižními Svahy ve Zlíně, stejně jako chodby pod sídlem krajského úřadu. Vstup do nich je zavařený.

Zato další dva objekty v okolí Vsetína pomalu spějí k označení „zchátralé“. „Je to nekonečný příběh a vždycky je mi to líto, protože jde obvykle o pěkné stavby, které už nikdo nezachrání,“ dodal Chovanec.