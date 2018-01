Uherský Brod chce otevřít historické sklepy, plánuje v nich vinárnu

Uherskobrodští zastupitelé na svém posledním jednání schválili investiční záměr.



„Jak dokládají dobové fotografie, vstup z Masarykova náměstí zde byl už historicky. Nacházel se pod dnešní podatelnou. Z toho vychází i studie, která je podkladem pro tento záměr,“ popsal starosta Patrik Kunčar.

Varianta, kterou doporučuje odbor rozvoje města, vyjde na přibližně čtyři miliony korun. Počítá se vstupem zapuštěným necelý metr do země. V místech, kde by měl vzniknout, totiž v současné době vede široký chodník.

Ke dveřím do sklepení by pak z obou stran vedlo schodiště podél zdi radnice. Toto řešení také počítá s oddělením vnitřních prostor, které by měly dva provozovatele. V tomto případě by se nemusely výškově upravovat podlahy v současné podatelně, která leží nad sklepením.

Původně šlechtický dům na rohu hlavního Masarykova náměstí získalo město na začátku 18. století, zásadní rekonstrukcí prošel v 80. a 90. letech 20. století.

Historii brodské radnice dokládá mimo podzemí také 35 metrů vysoká věž, na jejímž vrcholu stojí socha Spravedlnosti. Zajímavostí jsou věžní hodiny doplněné soškou Černého Janka.