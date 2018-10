Lidé v Brodě v anketě o venkovním koupališti preferovali opravu současného

Ankety se zúčastnilo téměř čtyři tisíce zájemců. Pro variantu úplné rekonstrukce hlasovalo 2101 lidí, pro výstavbu nového koupaliště v blízkosti akvaparku bylo 45 procent respondentů.

„O koupališti mluvíme už několik let, protože to současné je za hranicí životnosti. Bylo postavené před osmdesáti lety a vyžaduje stálé opravy,“ zdůvodnil plány města dosluhující starosta Patrik Kunčar.

Která varianta zvítězí, však není jisté. Zastupitelé se zatím přiklánějí k nové výstavbě, na kterou mají schválený investiční záměr.

Výsledkem ankety se řídit nemusejí a rozdíl hlasů v ní navíc nebyl nijak dramatický.

Současné venkovní koupaliště je desítky let staré a leží na opačné straně města než krytý akvapark.

„Pro mě to je spíše signál, že stavbu nového koupaliště jsme veřejnosti dostatečně nevysvětlili. Přitom je to organizačně i ekonomicky výhodnější varianta,“ uvedl současný místostarosta Jan Hrdý.

Práce vyjdou v obou případech na 70 milionů korun

Náklady by měly být v obou případech zhruba stejné a pohybovaly by se podle předběžné studie kolem 70 milionů korun. U akvaparku by koupaliště mohlo vzniknout v jeho těsné blízkosti místo travnaté plochy. Zároveň by radnice postavila i patrový parkovací dům na místě současného parkoviště.

Koupaliště má mít plochu asi 700 metrů čtverečních pro zábavní bazény a 170 metrů pro brouzdaliště. Návštěvníci by tam našli bazény s vodními tryskami, skokanskou věží, skluzavkami, masážními hlavicemi a dalšími atrakcemi.

Nynější koupaliště v ulici U Plovárny je zastaralé a v současné době se v jeho areálu nacházejí brouzdaliště, dětský bazén a pětadvacetimetrový plavecký bazén. K dispozici je také občerstvení, hřiště na beach volejbal a travnaté plochy.

Oprava areálu by však byla velmi náročná. „Veškeré rozvody by se musely stavět nové, nepraktická je i velká vzdálenost od krytého bazénu a navíc bychom museli postavit nové parkoviště,“ upozornil Hrdý.

Tato plovárna totiž nyní nenabízí ani jedno legální místo pro auta a výstavbou parkoviště by se areál zásadně zmenšil.