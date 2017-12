V bývalých skladech v Hradišti vznikla Pevnost, nabízí neotřelou zábavu

Potemnělou místnost přehrazuje spletitá síť z lan. Ze stropu visí dřevěné kostky s podivnými znaky, ve stěnách jsou otvory, o prkna se opírá žebřík. Spletitý labyrint tvoří celkem osm místností. Každá je naplněná velkým množstvím rekvizit, spojují je nejrůznější průlezy, chodbičky či díry v podlaze.

Soutěžící mají hodinu času. Během ní musejí rozluštit řadu úkolů, vyřešit logické hádanky, prozkoumat každičký kout či úkryt. Cílem je získat co nejvíce stříbrných či zlatých mincí, které se na konci převedou na body.

Taková je Pevnost. Nová hra na principu takzvaných exit games (z angličtiny únikové hry, pozn. red.) láká lidi na neotřelý druh interaktivní zábavy. „Inspirovali jsme se Pevností Boyard, kterou asi každý zná jako populární televizní show,“ vysvětluje autor hry Petr Pavlacký.

V Uherském Hradišti už několik místností exit game provozuje, ale do tak komplexní hry se pustil poprvé. „Většina exit games se odehrává v jedné místnosti. Věděl jsem, že lidé se chtějí více hýbat, plnit praktické úkoly, to běžné místnosti moc neposkytují,“ říká.

Středověká atmosféra ve skladech obchodního centra

Pevnost se od klasických únikových her liší i celkovým pojetím. „Předchozí hry, které jsem dělal, byly více lineární. Šlo o to vyřešit jednu hádanku, abyste pokročili dál. Tady mají hráči ale relativní svobodu, mohou operovat a řešit úkoly po celém prostoru,“ přibližuje Pavlacký.

Hru, která je v České republice unikátem, připravoval víc než rok. Kromě toho, že vymýšlel jednotlivé úkoly a herní principy, musel najít vhodné prostory, nechat je upravit řemeslníky a shánět rekvizity, které dýchají středověkou atmosférou. Pevnost je ukrytá v bývalých skladovacích prostorách v obchodním centru uprostřed Uherského Hradiště.

„Jsou tu vysoké stropy, což umožnilo prostor rozdělit na patra nebo třeba využít prvek houpaček zavěšených na stropě, po nichž soutěžící přecházejí,“ řekl Pavlacký.



To, jak bude Pevnost vypadat, navrhl sám, ale konečnou podobu pak ještě musel konzultovat s řemeslníkem a architektem.

„Bylo to hodně náročné, museli jsme řešit i zásadní otázky týkající se bezpečnosti. Vedli jsme jednání s úřady a odborníky, abychom splňovali zákonné požadavky a dostali kolaudační souhlas od stavebního úřadu. Jednu chvíli už to vypadalo, že hra nevznikne, ale nechtěl jsem to vzdát,“ popisuje sedmadvacetiletý Pavlacký.

Od živých zvířat autor hry upustil

Z populární předlohy využívá některé úkoly či prvky, i když přiznává, že určitých nápadů se musel vzdát. Oproti původním plánům tak v Pevnosti není například točící se válec, který překonávali účastníci televizní soutěže, nejsou tu ani živá zvířata.

„Měla tu být bedna, kde budou pobíhat myšky a soutěžící v ní budou hledat nějaký předmět. Ale nakonec jsme od toho ustoupili. Některé soutěžící by to spíš vyděsilo a odradilo,“ vysvětluje autor hry. Ten chtěl navíc hru nechat otevřenou pro všechny věkové kategorie. Hráči podle něj ale o napětí nepřijdou. Temných zákoutí, neobvyklých předmětů a rafinovaných úkolů tu najdou přehršel.

Každému týmu, který se soutěže zúčastní, se výsledné skóre zapíše do žebříčku, a skupinky dobrodruhů tak mohou soupeřit na dálku. O jejich úspěšnosti rozhodne to, jak umí zkoordinovat práci v týmu, i to, jak jednotliví členové umějí pracovat a uvažovat pod tlakem.

Pevnost funguje teprve dva týdny a testovaly ji už prověřené týmy, které jednotlivé exit games obrážejí. Přestože hru autor teprve uvedl do provozu, už teď si je vědom toho, že již zhruba za rok bude muset vyrukovat s další verzí. Aby si totiž udržel stálé zákazníky, musí jim nabízet stále nová herní prostředí. Řešit tytéž úkoly dokola by nikoho nebavilo.

„Počítám s tím, dělám to tak i u ostatních místností, které provozuji. Naštěstí nápadů mám pořád dost, každý den vymyslím a rozkreslím nějaký úkol, i když ne všechny nakonec zrealizuji,“ říká vystudovaný právník, který ale dal přednost podnikání s touto netradiční zábavou.

„Prosadit se v tomto byznysu je hodně náročné, musíte stále vyvíjet nějakou aktivitu, motivovat návštěvníky. Nestačí vytvořit místnost a z ní několik let žít,“ dodává.

Pevnost je lidem přístupná denně od 9 do 21 hodin, ale je třeba se předem individuálně domluvit.