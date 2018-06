Hradiště chce proměnit nábřeží Moravy, uvažuje o plovárně i nové lávce

Dnes se po něm pohybují pouze cyklisté a občas i pěší na procházce se psem nebo rybáři. Nábřeží řeky Moravy v Uherském Hradišti i Starém Městě by se ale už brzy mělo radikálně proměnit. Místní radnice totiž chce, aby lidi lákalo k posezení, relaxování, odpočinku, setkávání či jim dopřálo různé kulturní zážitky.

Uherské Hradiště proto před časem vyhlásilo soutěž pro architekty a urbanisty na proměnu kilometrového úseku nábřeží, který je nejblíže centru města. Odborná porota vybrala vítěze, jímž je studio A69 – architekti z Chebu.

Radnice tak získala celkovou koncepci proměny, o které bude diskutovat i s veřejností. Všechny návrhy představí ve čtvrtek v 16 hodin v prostorách Jezuitské koleje (prohlédnout si je můžete už nyní na webu města).

„Dnes je nábřeží většinou pouze nekvalitní a tranzitní stezkou. Rádi bychom, aby vybízelo k mnohem aktivnějšímu trávení volného času,“ řekl starosta Stanislav Blaha.

Zatím jde „jen“ o plány na papíře. Město proto ještě nezná výši nutných investic či časový horizont prací. Důležité ale je, že radnice teď má jasnou představu, co by chtěla, a podle ní může řešit například to, kde sehnat peníze.

Architekti rozdělili Uherské Hradiště do několika etap

A co konkrétně architekti navrhli? Okolí řeky Moravy od železničního mostu na sídlišti Stará Tenice až po úsek za budovou Policie ČR rozdělují na několik zón – kulturní, sportovní, volnočasovou a reprezentativní.

Na březích v různých místech a úrovních vzniknou různé možnosti: lidé budou moci posedět na vyhlídkové lavičce na břehu nebo u vody, odpočívat na pobytovém schodišti, pozorovat řeku z plošiny, využít sauny přímo u vody, skočit si do řeky ze skokánku, podívat se na život pod vodní hladinou nebo si zaplavat na plovárně na břehu.

„Pro rozvoj města je to důležitý prostor. Zaměřili jsme se na celek, ale i na jednotlivá místa, aby byl jasný dopad na konkrétního člověka,“ vysvětlila architektka Pavla Enochová, která je jedním z autorů vítězného návrhu.

Právě celkový koncept, jenž Hradiště rozděluje do několika etap, pomohl návrhu k vítězství.

„Pro nás navíc není cenné jen to, že jsme soutěží získali spolupracovníka pro další kroky. Inspirativní jsou všechny návrhy a pro mě bylo podstatné, že jsem viděl tolik různých pohledů na nábřeží,“ konstatoval Blaha.

Plovárna, letní kino i nová lávka

Pokud se radnice pustí do úprav podle vítězného projektu, na pravém břehu u lokality Trávníky ve Starém Městě by mohla vzniknout plovárna, která se v zimě promění v kluziště.

„Na protějším břehu u železničního mostu by zase bylo rekreační místo s venkovním fitness, sportovištěm a dětským hřištěm,“ poznamenala Enochová.

Další multifunkční sportoviště plánují na břehu v části Rybárny, tam počítají i s novou lávkou přes řeku.

U dnes nefungující restaurace Koruna, sokolovny a Slováckého divadla se může objevit kulturní zóna, například s letním kinem a amfiteátrem za divadlem nebo s obnovenou a upravenou zahrádkou Koruny a s oblíbeným posezením ve velkých dřevěných sudech se slováckými řezbami.

Změnu potřebuje rovněž prostor vedle restaurace, kde se na vyvýšené konstrukci konají o víkendech chovatelské výstavy.

Návrh jde ale ještě dál. Počítá třeba s tím, že za pár let bude mít Uherské Hradiště obchvat, který odkloní těžkou dopravu z města.

„Pak se zklidní celá Velehradská ulice a ze čtyřproudého mostu budou dva proudy. Zbývající prostor pak můžeme využít pro pěší, lavičky i výtvarné prvky,“ dodala Enochová.