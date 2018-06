Hradiště chystá novou linku MHD, zastavovat bude i u vlakového nádraží

Jezdit na trase budou elektrobusy, jež jsou kratší než běžný autobus a lépe zvládnou problematické zatáčky v některých ulicích.

„Trasa povede ze sídliště Východ přes Mařatice na autobusové nádraží, pak na železniční stanici, do Štěpnic a kolem nemocnice zase zpět,“ upřesnil místostarosta Zdeněk Procházka, který má dopravu ve své kompetenci.

„Byl bych rád, kdybychom mohli linku zavést během měsíce,“ doplnil.

Další zastávky v centru mají vzejít z chystané koncepce

Právě tato linka je jedním z prvních kroků, které má město naplánované v rámci rozsáhlejších změn v dosud nepříliš promyšlené městské dopravě. Dlouho kritizované cestování chce radnice zlepšit třeba tím, že autobusy přivede více do centra i do dosud opomíjených lokalit a přidá další zastávky.

Například v rámci nové linky spojující dvě sídliště přibude zastávka na vlakovém nádraží nebo na Svatojiřském nábřeží u řeky Moravy. Po mnoha letech se tak lidé s batohy a kufry dostanou pohodlně až k vlaku.

„Teď řešíme stavební povolení, ale úpravy nebudou velké. V jednom směru jen vyvýšíme chodník, ve druhém přidáme rampu pro vozíčkáře,“ upozornil Procházka.

Radnice by chtěla také přidat zastávky na sídlišti Stará Tenice a posunout a vylepšit zastávku na třídě Maršála Malinovského až ke Smetanovým sadům. Další zastavení autobusů přímo v centru města vyplynou z připravované koncepce (viz též V Uherském Hradišti chtějí dostat MHD do centra i k vlakovému nádraží).