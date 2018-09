Hradiště před volbami řeší dopravu, úbytek lidí i uvolněný areál nemocnice

1. Co považujete za největší problém města?

Stanislav Blaha (ODS)

Lidé mi říkají, že Hradiště žije. Často ale také slýchám, že je trápí parkování, nedostupné bydlení, bezdomovci v parcích. To nejsou jednoduché problémy – jedno volební období je pro vyřešení některých problémů málo, proto chci dál bojovat o to, aby Hradiště dostalo, co si zaslouží.

Michal Dvouletý (Soukromníci Svobodní Nezávislí – Naplno Hradiště)

Některé problémy se neřeší naplno. Chceme zavést např. UH kartu, prostřednictvím které budeme občanům kompenzovat část poplatků a zlevníme jim vstup do akvaparku, kina či divadla.

Ivo Frolec (KRUH)

Problémem je dopravní zatíženost, ale také nedostatek parkovacích míst. A to nejen v centru města, ale rovněž na sídlištích. Obojí je řešitelné.

Tomáš Janča (ANO)

Život komplikuje především doprava. Její hustota ve špičce, málo parkovacích míst, nedostatečně komplexní MHD a málo zastávek.

Tomáš Kaplan (KDU-ČSL)

Za největší problémy města považuji nedostatek cenově dostupných bytů pro mladé rodiny, „nefunkční“ městskou hromadnou dopravu a parkování na sídlištích. Určitě je co zlepšovat v otevřenosti a transparentnosti hospodaření města a rozhodovacích procesů rady a zastupitelstva města.

Ivan Mařák (KSČM)

Za největší problém města považujeme situaci na velkých sídlištích, kde je nutné zahájit jejich revitalizaci především z pohledu bezpečnosti dopravy, parkování a nabídky služeb.

Antonín Seďa (ČSSD)

Odchod mladých z města a stárnutí obyvatel. Podpoříme dostupné bydlení. Zlepšíme životní prostředí a zeleň ve městě.

Jaroslav Ševčík (Česká pirátská strana)

Největší problém vidíme v dopravě. Kromě chybějících obchvatů je to nefunkční MHD a parkování na sídlištích. Musí se zkrátit intervaly mezi spoji, zavést noční spoje a pravidelné spoje na nádraží ve Starém Městě.

Zuzana Vandame (TOP09 s podporou Studentů a nezávislých kandidátů)Dlouhodobé zanedbání péče o krajinu a životní prostředí. To se projevilo v období sucha. Tento problém vyžaduje důsledné nepopulistické řešení aktivní komunikací s účastí města, majitelů pozemků, velkých zemědělců, Povodí Moravy a odborníků na životní prostředí.

2. Hradiště se dlouhodobě vylidňuje, mladé rodiny těžce shání finančně dostupné bydlení. Jak to vyřešit?

Stanislav Blaha (ODS)

Pro mladé rodiny připravujeme startovací byty, chceme zabránit odcházení mladých z města. A nejen to – vzniknou další nové lokality pro výstavbu bytů a rodinných domů.

Michal Dvouletý (Soukromníci)

Musíme udělat pořádek s městskými byty, nepotřebné prodat a naopak vybudovat startovací byty pro mladé rodiny. Mladí musí mít také perspektivu dobrého zaměstnání, proto je třeba podporovat rozvoj podnikatelských aktivit a cestovního ruchu.

Ivo Frolec (KRUH)

Město musí být pro mladé lidi po všech stránkách atraktivní včetně kulturního, sportovního, vzdělávacího a jiného vyžití. Hlavně však musí být zvýšen počet tzv. startovacích bytů.

Tomáš Janča (ANO)

Start do života je tady pro mladé velmi náročný. První krok k řešení problému je fungující startovací bydlení.

Tomáš Kaplan (KDU-ČSL)

Navýšíme roční objem prostředků do fondu rozvoje bydlení především pro mladé rodiny. Budeme rozšiřovat městský bytový fond s cílem vybudovat startovací byty pro mladé rodiny a rozšířit nabídku nájemního bydlení.

Ivan Mařák (KSČM)

Součástí našeho programu v otázce bytové politiky je i výstavba městských bytů, kde mimo jiné počítáme i se „startovacími byty“ dostupnými pro mladé začínající rodiny. Developerských projektů s cenově nedostupnými byty pro mladé je v Uherském Hradišti dostatek.

Antonín Seďa (ČSSD)

Podpoříme výstavbu městských bytů, domova pro seniory a hospice. Finančně zvýhodníme občany s trvalým pobytem ve městě. Posílíme kapacity MŠ a mikrojeslí. Zvýšíme příspěvek pro narozené Hradišťany.

Jaroslav Ševčík (Piráti)

Musíme lidi motivovat stát se občany Uherského Hradiště, například právě startovacími byty pro mladé rodiny. Nebo například také bonusem na vstupném do různých městských organizací.

Zuzana Vandame (TOP 09)

Zpřehledněním systému přidělování městských bytů. Předražené soukromé byty jsou jen jeden z důvodů vylidňování. Mladé přitáhne hlavně přítomnost inovativních firem a podmínky pro podnikání podobné větším městům.

3. Jak byste nejlépe využili uvolněný areál nemocnice?

Stanislav Blaha (ODS)

Plánujeme tam postavit novou rezidenční čtvrť – pracovně jí přezdíváme „Nové Hradiště“. Vzniknou zde byty, domy, ale i další zázemí pro každodenní život.

Michal Dvouletý (Soukromníci)

Aby se tento areál uvolnil, musíme nejdříve zabránit experimentům hejtmanství se slučováním nemocnic. Uvolněný areál je pak předurčen pro bydlení v zeleni s dostatečnou občanskou vybaveností, parkováním a dobrým dopravním napojením.

Ivo Frolec (KRUH)

Nejsem příznivcem zahuštěné výstavby v této lokalitě. Měla by to být klidová odpočinková zóna s rozvolněným bydlením.

Tomáš Janča (ANO)

Přikláním se ke konceptu města ve městě. Byl bych rád, kdyby bylo alespoň v této části zachováno více zeleně, než bude betonu, a preferuji vybudování rodinných domů na úkor bytových.

Tomáš Kaplan (KDU-ČSL)

Nejvhodnějším využitím by byla obytná zóna s kombinací bytových a rodinných domů s dostatkem zeleně a odpočinkových ploch.

Ivan Mařák (KSČM)

Z urbanistické studie vyplynulo možné využití těchto pozemků právě pro bytovou výstavbu, která by mohla alespoň částečně řešit problémy s vylidňováním města.

Antonín Seďa (ČSSD)

Výstavbou bytů s potřebnou občanskou vybaveností, dopravním napojením na MHD, R50, dětskými hřišti, MŠ a mikrojeslemi. Je potřeba vybudovat byty pro seniory a kamenný hospic. V areálu zachováme zeleň.

Jaroslav Ševčík (Piráti)

V areálu by měla vzniknout nová čtvrť, kde by developerem mělo být v tomto případě přímo město. Může tak zde vzniknout zvýhodněné rodinné bydlení, včetně relaxační zóny. Také by zde mohlo být zázemí pro mladé rodiny s dětmi.

Zuzana Vandame (TOP 09)

Klidová zóna, ve které se reálně propojí generace. Část areálu vyčleníme na výstavbu moderní rezidence pro stárnoucí občany, část pro mladé rodiny. Vznikne prostor pro rozvoj služeb a tím i nová pracovní místa.

4. Jakými kroky se dá zlepšit přetížená doprava?

Stanislav Blaha (ODS)

Na zlepšení už jsme začali pracovat. Postavili jsme nové zastávky MHD, další připravujeme, zavádíme nové linky. Kromě toho plánujeme také konečně vyvést kamiony z centra díky obchvatu.

Michal Dvouletý (Soukromníci)

Především musíme rozhýbat klíčové investice, např. obchvat u Jarošova nebo napojení Štěpnic na obchvat u Kunovic. Také musíme zavést chytré technologie do řízení dopravy a vybudovat nová parkoviště.

Ivo Frolec (KRUH)

Nadměrná hustota dopravy je řešitelná pouze řadou opatření. Především však dokončením obchvatu souměstí, stavbou mostu přes řeku Moravu v Jarošově a zlepšením systému městské hromadné dopravy.

Tomáš Janča (ANO)

Posílíme městskou hromadnou dopravu, zkvalitníme jízdní řád, přidáme nové zastávky a podpoříme alternativní formy dopravy (především cyklostezky).

Tomáš Kaplan (KDU-ČSL)

Pomohlo by odklonění tranzitní dopravy mimo město. Vybudování obchvatu města od Jarošova směrem na Staré Město je jedním z dílčích kroků. Stejně tak je zapotřebí pokračovat v přípravách napojení sídliště Štěpnice a Průmyslové ulice na obchvat města. Ještě důležitější je fungující MHD.

Ivan Mařák (KSČM)

Pravděpodobně nejzásadnějším krokem je realizace dálnice D55. Další významnou stavbou částečně řešící problém s dopravou je tzv. Severní obchvat s přemostěním Moravy u Jarošova.

Antonín Seďa (ČSSD)

Zlepšení dopravy zajistí nová rychlostní komunikace R55. Je třeba propojit město s R50 a vybudovat obchvat Jarošova. Zavedeme zlevněné jízdné MHD pro obyvatele města, podpoříme cyklistickou a pěší přepravu.

Jaroslav Ševčík (Piráti)

Je nutné vybudovat obchvat Jarošov – Staré Město, čímž se odvede tranzitní doprava směr Zlín, a dále obchvat Průmyslové ulice. Dopravě také pomůže funkční MHD.

Zuzana Vandame (TOP 09)

Zahájíme výstavbu mostu přes Moravu a napojení Průmyslové na obchvat. Celkové řešení zahrnuje také alternativní dopravu, to je městská cyklodoprava, včetně elektromobility a s ní spojených služeb, ta se musí stát trendem.