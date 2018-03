Luhačovice se dohodly na péči o park, kolonádu čeká proměna za sto milionů

Nejdřív město jako hlavní partner, pak přijdou na řadu i konkurenti. Strategie vedení společnosti Lázně Luhačovice je jasná – dál už nebude sama financovat lázeňský areál, z něhož profitují všichni.

„O účast na investicích požádáme i konkurenty. Stejně jako to před 104 lety učinil zakladatel lázní doktor Veselý,“ uvedl generální ředitel akciové společnosti Lázně Luhačovice Eduard Bláha.

„Získal tehdy od všech podnikatelů v cestovním ruchu ročně tři procenta jejich obratu,“ dodal na vysvětlenou.

Tahle fáze ale teprve nastane, nejdřív je nutné dokončit tu první, tedy spoluúčast města. V tuto chvíli je jasné, že obě strany sporu dospěly po mnoha měsících nejistoty, kdy už padala i slova o uzavření parku pro veřejnost, k základnímu znění dohody.

Město dá společnosti každý rok polovinu částky, kterou vybere od návštěvníků na lázeňských poplatcích, což ročně dělá přibližně tři miliony korun.

„K tomu přidá 300 tisíc na investice v lázeňském parku,“ podotkl luhačovický radní Marián Ležák.

V nejbližších letech za ně pořídí nové lavičky a odpadkové koše, obnova čeká i veřejné osvětlení. Na bedrech radnice zůstane navíc také to, co platila dosud.

„Tedy odvoz odpadků či veřejné osvětlení. Ročně jde zhruba o půl milionu korun,“ dodal Ležák. Lázeňské poplatky navíc firmě vyplatí za dva roky zpětně.

Radnice: Bez lázní by Luhačovice byly pouhým městečkem

Je to v pořadí třetí návrh, který se dostal na veřejnost, od toho prvního, kdy město nabízelo v součtu dva miliony korun, je vyšší zhruba o 1,8 milionu. Představa Lázní Luhačovice byla ještě o něco vyšší, nakonec ale obě strany dospěly ke kompromisu, jak je před koncem loňského roku vyzval soud (viz též Dohodněte se, vzkázal soud lázním a Luhačovicím ve sporu o údržbu parku).

„Teď mohou právníci začít pracovat na konkrétním znění dohody, předpokládám, že hotová může být do dvou měsíců,“ uvedl Bláha.

Zastupitelé budou muset rozhodnutí obhájit u voličů. Peníze totiž ukrojí z balíku na investice. Navíc v době, kdy se město musí vypořádat s vracením majetku šlechtickému rodu Serényiů a přestěhovat základní uměleckou školu a Dům dětí a mládeže, pro které má stavět nové prostory (viz též Zámek v Luhačovicích převzali Serényiové, umělecká škola se musí stěhovat).

„Pravda je ale taková, že kdyby tady nebyly lázně, byly by Luhačovice jen malé městečko v kopcích a tolik návštěvníků jako nyní by sem nikdy nepřijelo. S tím samozřejmě souvisí i příjmy, které plynou městu,“ reagoval místostarosta Radomil Kop.

Zastupitelé jeho názor sdíleli. „Po letech to bylo téměř jednohlasné rozhodnutí, tomu jsem velmi rád. Měli bychom to všichni vnímat jako společnou věc,“ doplnil místostarosta.

Shoda panuje mezi městem a firmou i v tom, že podílet by se měli také ostatní podnikatelé. Jádro sporu je totiž v tom, že lázeňský park, který patří akciové společnosti Lázně Luhačovice, je otevřený všem a všichni z něj také profitují. Kavárnami počínaje, hotely konče.

„Bude to asi složité a možná si to vyžádá změnu zákona, ale chceme na tom s městem spolupracovat. Případná platba konkurentů by pak snižovala účast města,“ potvrdil Bláha.

Do kolonády půjde přes 100 milionů korun

Městská částka určená na investice v nejbližších letech pokryje hlavně nový mobiliář v parku, vyměněn by mohl být postupně asi během tří let.

To ale zdaleka nebudou jediné změny, které areál čekají. Vedle jednání s městem řešilo vedení Lázní Luhačovice i projekt velké obnovy kolonády, včetně haly Vincentka, úhrnem za víc než 100 milionů korun. Podařilo se mu na to získat dotaci, která pokryje 95 procent nákladů.

Kolonáda byla postavena v letech 1947–1950, je dílem architekta Oskara Pořísky a má status kulturní památky. Po rekonstrukci se veřejnosti otevřou i dosud nepřístupné prostory a vznikne výstavní expozice v patře haly.

Momentálně čekají na výsledek výběrového řízení, vzápětí mohou začít.

„Kdy přesně to bude, v tuto chvíli přesně nevíme. S jistotou ale můžeme říct, že práce jsou pak naplánované na dobu jednoho roku,“ uvedl výkonný ředitel Lázní Luhačovice Jiří Dědek. Kolonáda pak bude uzavřená.

Obnovy se dočkají také Sluneční lázně

Jasnou budoucnost už připravilo i Slunečním lázním, areálu od dvorního luhačovického architekta Dušana Jurkoviče. Před pár lety jej nabídlo k prodeji, kupec se ale nenašel, proto se vedení společnosti rozhodlo pro rekonstrukci.

I v tomto případě přesáhnou náklady 100 milionů korun a také tady byla společnost úspěšná při žádosti o dotaci. V současnosti připravuje dokumentaci, v ideálním případě by mohla začít s koncem příštího roku.

Areál vodoléčebného ústavu zahrnuje Sluneční a Slatinné lázně a plovárnu, několik let byl zavřený, v poslední době jej zpřístupnili alespoň v omezené míře během sezony. Oprava ho má vrátit do původního stavu. Dlouho se hledalo využití, nyní tady má vzniknout otevřené muzeum.

Samotné budovy budou jádrem výstavní expozice, doplní je ale obrazy a zvuky tří fenoménů vážících se k Luhačovicím – léčivých sil přírodních zdrojů, architektury Dušana Jurkoviče a hudby Leoše Janáčka.

Po rozsáhlé obnově zeleně v parku, kterou uskutečnili před čtyřmi lety (viz též Známý lázeňský park v Luhačovicích je jako nový. Lidé změny chválí), jde o další obří investice. Město zase před třemi lety zrekonstruovalo ulici Dr. Veselého, která fakticky spojuje město a lázeňský areál. Investovalo 30 milionů korun.