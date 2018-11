Lidé rozhodují, jak se za pět milionů změní centrum Zlína

Odpočinková vyhlídka pod nově opraveným Památníkem Tomáše Bati, kde by lidé mohli sedět na lavičkách nebo na velkých schodovitých stupních a kochat se pohledem na Zlín.

Relaxační zóna na trávníku nad Městským divadlem u ulice Osvoboditelů, kterou by tvořilo podlouhlé posezení, přičemž naproti by bylo podobné, ale s protékající vodou, v níž by si obyvatelé v létě chladili nohy.

Objevily se návrhy na velké šachy nebo místo ke grilování, obojí v Univerzitním parku. Nechybí ani nápad na úpravy dětských hřišť či otevřenou dřevěnou pracovnu s wi-fi a zásuvkami v parku u Kudlovské přehrady, kde by se kolemjdoucí s notebookem mohli připojit na internet.

Záměrů, které prošly do finální nominace pilotního projektu Tvoříme Zlín, je dohromady 27. Až do 2. prosince se na webu www.tvorimezlin.cz nebo v informačním centru radnice koná hlasování veřejnosti pro návrhy, které se jí zamlouvají.

Město na jejich uskutečnění vyčlenilo pět milionů korun jako součást takzvaného participativního rozpočtu.

„Chceme lidi více zapojit do rozhodování o financích a projektech ve městě. Pro nás to zase může být inspirací. Víme, co máme dělat, ale nemůžeme zase vědět všechno,“ uvedl primátor Jiří Korec z hnutí ANO.

„Lidé můžou nyní spolurozhodovat o tom, jak jejich město bude vypadat, co se v něm bude dít,“ podotkl exprimátor a dnes Korcův náměstek Miroslav Adámek ze STAN.

Projekt nastartovala minulá koalice STAN a ANO, když se nechala inspirovat příklady ze zahraničí i Česka.

„Byl bych rád, kdyby se to rozjelo už dřív. Potěšil mě poměrně vysoký počet přihlášených projektů. Lidi to zajímá,“ zmínil Korec.

Hlavní věci musí dělat radnice, shodují se politici

Záměr radnice zapojit veřejnost do utváření města vítají i další strany koalice KDU-ČSL, ODS a Piráti, a také opozice, byť někteří jejich členové s výhradami.

„Je to mince o dvou stranách,“ podotkl lidovecký náměstek primátora Aleš Dufek. „Na jedné straně je zajímavé zapojení občanů, aby se kolem sebe dívali a měli pocit, že můžou o něčem rozhodovat. Na druhou stranu to ale budí zdání, že nevíme co s penězi a hledáme inspiraci u občanů, přičemž velké projekty stojí,“ doplnil.

Dufek naráží na to, že se připravuje přestavba náměstí Míru, nedalekého tržiště Pod Kaštany nebo Velkého kina. Chystá se také důležitý dopravní terminál. Žádný z těchto projektů ale stále není ve fázi, že by se s ním mohlo v dohledné době začít.

„Projekt Tvoříme Zlín je jenom doplněk, hlavní věci musí dělat sama radnice,“ souhlasí radní Miroslav Chalánek (ODS).

Mezi návrhy občanů jsou i úpravy tří zanedbaných zastávek na sídlišti Jižní Svahy (Slunečná, Křiby, Česká), modernizace nevzhledného okolí Malé scény nebo instalace veřejného osvětlení na spojovacím chodníku mezi ulicemi Broučkova a Zborovská na Bartošově čtvrti.

Projekt je zaměřený jen na centrum města

Podle opozičního zastupitele Jaroslava Juráše z hnutí Zlín 21 to ukazuje, že radnice nezvládá řešit běžnou správu města. Samotný projekt Tvoříme Zlín se mu přitom zamlouvá.

„Je to ukazatel, že se něco neděje úplně dobře. Lidé říkají, co je třeba řešit a co jim vadí. To ale není účel tohoto projektu, tady by mělo jít o nápady obyvatel, které by vedly ke zlepšení komfortu veřejného prostoru,“ uvažuje Juráš.

Podle něj by na projekt mělo dát město více peněz, alespoň 10 milionů korun. Město argumentuje, že částka pět milionů korun byla zvolená proto, že jde o pilotní projekt, který by se ale měl opakovat každý rok. A financí by pak na něho mohlo jít více.

„Nebránil bych se tomu, aby tam bylo více peněz, třeba dvojnásobek,“ naznačil Korec. O nedostatcích, na které lidé upozorňují, podle něj vedení radnice ví a je jen otázkou času a finančních možností, kdy se do nich pustí. „Nemáme bezednou pokladnu,“ upozornil.

Náměstek přes finance Bedřich Landsfeld by se ale navýšení peněz bránil. Upozorňuje na to, že radnice už několik let dává místním částem Zlína ročně 25 milionů korun a jejich komise navrhují, jak by se peníze mohly utratit.

„Participativní rozpočet tento nástroj doplňuje o centrum města, které nemá komisi, a občané, kteří tam bydlí, nemají možnost dávat návrhy, co by se mělo udělat,“ řekl Landsfeld.

„Takže dohromady necháváme na rozhodování lidí 30 milionů korun, což je pět až deset procent průměrných volných finančních zdrojů města. Troufám si říct, že to nedělá žádné jiné město v republice,“ doplnil.

Proto by se podle Landsfelda v příštím roce neměl projekt Tvoříme Zlín, který je zaměřený pouze na centrum Zlína, rozšiřovat i na jeho okrajové části.