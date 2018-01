Valašská obec chce přírodu uchovat čtyřpatrovým trezorem za desítky milionů

Místo staré kotelny vznikne v Horní Lidči prostor, který návštěvníkům připomene jedinečnost této krajiny.

„Vzácné věci se někdy ukládají do trezoru. I my chceme symbolicky vložit do tohoto místa hodnoty a poklady, které je třeba chránit,“ naznačil starosta Josef Tkadlec.

Myšlenku nosil v hlavě dva roky. Originální multimediální centrum by mělo ukazovat bohatství okolní krajiny, ve které se protínají čtyři chráněná krajinná území. Beskydy a Bílé Karpaty na české straně a Kysuce a Biele Karpaty na Slovensku.

Nepůjde ale o žádnou statickou výstavu nebo galerii. Trezor přírody vytvoří jakousi virtuální realitu, iluzi skutečné přírody, která se bude měnit v čase.

Bude ukazovat přírodní scenerie i spojení člověka s přírodou, živočichy a rostlinami a jejich vzájemné ovlivňování.

„Soužití člověka s přírodou je základem celých Bílých Karpat. Jsme biosférická rezervace, a kdybychom například při záchraně orchidejových luk nespolupracovali se zemědělci, tak by se nám je vůbec zachránit nepodařilo,“ poukázala ředitelka regionální Správy chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Jiřina Gaťáková.

Jeviště, promítací sál, galerie i lávka do přírodního parku

Jak bude centrum fungovat, už v Lidči vědí. „V jedné části budeme návštěvníky vzdělávat, ale interaktivním způsobem s pomocí tabletů či mobilních telefonů. Druhá bude zážitková,“ upřesnil starosta.

Jednu velkou halu o téměř 1300 metrech čtverečních rozdělili autoři návrhu na tři části, z nichž prostřední bude uzavřená pro provozní a technické zázemí.

Další dvě poskytnou dost prostoru pro to, aby se v nich návštěvníci ani na chvíli nenudili. Nebude v nich scházet jeviště, promítací sál na velkoprostorové projekce, galerie nebo venkovní lávka do přírodního parku.

Naváže na říčku Senici i na naučnou stezku Vařákovy paseky. Vznikne zde přírodní biotop a arboretum původních přírodnin.

„Pořád by se uvnitř mělo něco dít, něco se měnit. Prostor nebude statický,“ vysvětlil architekt a autor návrhu Michael Klang, který je vedoucím ateliéru Prostorová tvorba zlínské Univerzity Tomáše Bati.

„Projekt byl těžký zdánlivou nepatřičností multimediálního centra s vizemi budoucnosti v takové malé obci. Navíc stavba byla i systémově hodně náročná,“ poukázal.

S velkými projekty má Horní Lideč zkušenosti

Horní Lideč má ale s projekty, které svým významem přesahují hranice obce, velké zkušenosti. Před šesti lety otevřeli originální mechanický betlém, na nějž se jezdí dívat návštěvníci z celé republiky. Nejen o Vánocích, ale přes celý rok.

Stál dohromady i se stavbou 16 milionů korun, pracovalo na něm přes dvacet řezbářů z Česka i Slovenska, kteří vytvořili přes 200 figur a stovku vyřezávaných staveb (viz též VIDEO: Za obřím pohyblivým betlémem míří každé Vánoce na Valašsko davy).

V tomto případě spolupracovala obec s partnerskou slovenskou obcí Dohňany. Stejné to bude i u Trezoru přírody, který bude stát 65 milionů korun. Z programu přeshraniční spolupráce se podařilo obci získat 47 milionů, dalších 18 milionů najde ve svém rozpočtu.

„Betlém je o našich kořenech, o podstatě civilizace. V trezoru se nebudeme dívat zpět, ale naopak dopředu,“ doplnil Tkadlec.

Obec bude na konkrétní podobě spolupracovat se zástupci všech čtyř chráněných oblastí. Odborníci pracují na projektu dispozičního řešení a připravují se podklady pro stavební povolení. Trezor přírody by měl být hotový před vánočními svátky roku 2019.