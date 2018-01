Zlín chce na jaře zpřístupnit plochu po torzu, konečné využití nezná

„Je to špinavá plocha plná odpadků a bláta. Pokaždé, když jdu okolo, říkám si, jaká je to ostuda. Když to bylo ještě zarostlé, alespoň nebylo vidět dovnitř,“ postěžovala si Marie Dokoupilová, která na Jižních Svazích žije.

I ona by hodně uvítala, kdyby město lokalitu co nejdřív upravilo.

Radnice dosud o celkovém využití plochy, která má necelých 40 tisíc metrů čtverečních, nerozhodla. Lidé se ale dočkají alespoň provizorní úpravy a oblast bude konečně přístupná veřejnosti.

„Práce již začaly. První část chceme lidem otevřít v momentě, kdy zakoření vysazený trávník. Odhadujeme to na letošní květen,“ informoval náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

Do té doby bude prostor ohraničený provizorním plotem, protože ten starý je již na mnoha místech zbouraný.

VIDEO: Ve Zlíně začalo bourání nedostavěného obchodního domu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z druhé části musí nejdřív zmizet hromady sutě

Lidé ze sídliště tak získají prostor vhodný pro venkovní aktivity, procházky se psem nebo dětské hry. Hlavní atrakcí bude discgolfové hřiště.

V druhé polovině roku se město pustí do rekultivace severní části areálu.

„I zde počítáme s vyčistěním a osazením trávníkem. Rádi bychom i do této části instalovali nějakou volnočasovou aktivitu,“ dodal Landsfeld.

Druhá část areálu naváže na centrální park, lidem se ale zpřístupní až v době, kdy odtud zmizí hromady sutě ze zdemolovaného torza. Betonový odpad odtud město odváží na další stavební akce.

„V tomto roce je použijeme v rámci projektu Úpravy komunikace na ulici Štefánikova okolo komplexu UTB, kde chybí stávající konstrukce vozovky. Rádi bychom spotřebovali všechen recyklát nejpozději do konce roku,“ uvedl radní Josef Novák.

Rozhodnutí o využití má padnout až po volbách

Za první etapu rekultivace dá město dva miliony korun, podobnou částku by mohla stát i druhá etapa.

I když se plocha zpřístupní, lidé se nedočkají žádných chodníků ani laviček. „Dokud nebude rozhodnuto, jak s pozemky naložíme, byla by to zbytečná investice,“ zdůvodnil Landsfeld.

Vedení města už dříve avizovalo, že o konečném využití nejvzácnější rozvojové plochy ve městě rozhodne až nová koalice po komunálních volbách.

Jaké využití plochy po torzu na zlínském sídlišti Jižní Svahy byste uvítali? celkem hlasů: 254