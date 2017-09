Baťovi potomci dají na letadlo do zlínského památníku sto tisíc eur

„Hledáme možnosti, jak co nejvíce pomoci,“ prohlásila před časem při návštěvě Zlína vnučka Tomáše Bati Rosemarie Bata Blyth.

A nešlo o planý slib. Podle šéfa Nadace Tomáše Bati Pavla Veleva, který zajišťuje pořízení letadla do Památníku Tomáše Bati, by měla rodina poslat 100 tisíc eur, tedy přibližně 2,5 milionu korun.

„Jsem za to rád, věřím, že to obyvatelé Zlína i návštěvníci památníku ocení,“ řekl Velev. „Rodina Baťů zase dává do památníku vlastní peníze, což by tak být nemělo. Je vidět, že nezanevřela na město,“ doplnil. „Je skvělým vzkazem, že se k obnově památníku rodina Baťů hlásí,“ souhlasí primátor Miroslav Adámek.

Město začalo loni přestavovat památkově chráněný Dům umění na Památník Tomáše Bati, aby vypadal jako ve 30. letech minulého století, kdy vyrostl podle návrhu architekta Františka Lydie Gahury.

Bude to železobetonová konstrukce obložená sklem. Na atraktivitě ojedinělé stavbě dodá kopie letadla Junkers F 13, v němž se v roce 1932 zabil Tomáš Baťa. Stroj havaroval v mlze krátce po startu v Otrokovicích.

„Chtěl jsem, aby to byla materiálově věrná kopie, tedy celokovové letadlo,“ nastínil architekt Petr Všetečka, který je autorem přestavby budovy.

Letadlo bude věrná kopie, jen bez motoru

„Gahura říkal, že svou stavbou v použitých materiálech vyjadřuje charakter Tomáše Bati. Bylo by hloupé umístit dovnitř model, který by nebyl věrný originálu,“ doplnil.

Kopie by vypadala naprosto věrně, měla by kokpit, palubní desku, kola. Chyběl by pouze motor.

Všetečka i Velev navštívili muzeum letadel Junkers v Německu, kde byla kopie přesně tohoto typu vystavená. „Může to být krásný vzor pro náš model,“ míní Všetečka.

Velev chystá výběrové řízení na výrobu modelu s tím, že německé továrny by to udělaly výrazně dráž než české. Funkční replika by stála mnohonásobně více, není však potřeba. „Chtěli bychom se vejít do deseti milionů korun. Uvidíme, jak to dopadne,“ naznačil Velev.

Hotovo má být na podzim příštího roku

Město už vyčlenilo šest milionů korun, dotace na model letounu sehnat nemůže. Andrej Babiš, který rád mluvívá o tom, že ještě jako ministr financí zajistil peníze na přestavbu památníku přes ministerstvo kultury, se nechal před časem slyšet, že by zaplatil i nákup letadla.

„Pan Babiš někde zmínil, že když bude nejhůř, tak letadlo koupí. Nešlo ale o žádnou oficiální nabídku, takže ji ani nešlo odmítnout,“ vysvětlil primátor Adámek.

Obnova Památníku Tomáše Bati měla stát zhruba 70 milionů korun. Výběrovým řízením na dodavatele se podařilo náklady výrazně snížit. Ministerstvo poslalo 32 milionů, zbytek uvolnilo ze svého rozpočtu město. Použije také prostředky z veřejné sbírky, která vynesla téměř 600 tisíc korun.

Na přestavbu, která by měla skončit příští rok na podzim, dohlížejí památkáři.



„S ohledem na hodnotu objektu se snažíme o poctivý návrat k původní podobě a maximální zachování původních prvků a povrchů. V tomto ohledu je obnova nadstandardní,“ upozornil Ladislav Buchta z Národního památkového ústavu v Kroměříži, který na přestavbu dohlíží.

Památník měl původně barvy trikolory: bílou, modrou a červenou. Budova nebyla šedivá jako dnes. V interiéru byly stropy bílé, podlaha červená. Na některých starých fotografiích jsou vnitřní sloupy světlé, ale mezi nejstaršími úpravami byla i tmavě modrá.

„Barva sloupů se časem měnila, byly i červené a okrové,“ dodala památkářka a vedoucí laboratoře Národního památkového ústavu v Praze Dagmar Michoinová.



Podívejte se na video z rekonstrukce: