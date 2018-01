Slušná holka, říkají blízcí o Češce zadržené v Pákistánu kvůli drogám

Podle webu pákistánské televize Geo česká občanka mířila do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. V Pákistánu prý pobývala na tříměsíční vízum k návštěvě rodiny, které jí bylo vydáno 15. listopadu loňského roku (viz též Celníci na letišti v Pákistánu zadrželi mladou Češku, pašovala heroin).

Jednadvacetiletá Tereza H. pochází z Uherského Hradiště. V tomto městě studovala na Obchodní akademii a podle profilu na sociálních sítích zde také bydlela.

„Podle mě není pravda, že chtěla něco pronést. Někdo jí to musel podstrčit, jinak si to neumím vysvětlit. Nikdy neměla s drogami problém, neměla k nim žádný vztah. Je to slušná holka,“ prohlásil pro MF DNES strýc zadržené ženy.

Problémy s ní podle všeho nebyly ani v minulosti.

„Na to jméno si nevzpomínám, takže s touto studentkou žádné potíže určitě nebyly. To bych si pamatoval i po letech,“ konstatoval ředitel střední školy Jiří Durďák.

Z českého pohledu je nezvyklé, že pákistánská média uveřejnila celé jméno zadržené Češky i fotografii jejího cestovního pasu včetně všech osobních údajů.

Podle zprávy české Národní protidrogové centrály, která se zabývala cenami drog na našem území, se v 29 případech zkoumaných policií v roce 2013 pohybovala cena gramu heroinu od 600 do 2000 korun. Devět kilogramů drogy by tak mělo hodnotu 5,4 až 18 milionů korun.

Pákistán je spolu s Afghánistánem jednou z významných oblastí tranzitu drog. České ministerstvo zahraničních věcí na svém webu upozorňuje, že za pašování a přechovávání narkotik může být v Pákistánu podle zákona vyměřen trest smrti.

„Ten se však zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. Cizinci zadržení za pašování narkotik jsou zpravidla trestáni několikaletým vězením ve velmi tvrdých podmínkách,“ upozorňuje ministerstvo.