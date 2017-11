Zdrogovaný taxikář na Vsetínsku narazil do stromu a zranil tři pasažéry

Čtyřiadvacetiletý řidič vozu Škoda Superb, který sloužil jako taxi, měl v sobotu krátce po čtvrté hodině ráno nehodu na silnici v katastru obce Zašová.

„V pravotočivé zatáčce vlivem nepřizpůsobení rychlosti vyjel vlevo mimo komunikaci. Zde narazil s vozidlem do stromu,“ uvedl vsetínský policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.

V autě kromě řidiče cestovali ještě čtyři pasažéři. Dvě ženy a jeden muž ve věku od osmnácti do dvaceti let se lehce zranili a záchranáři je přepravili do nemocnice. Všichni tito zranění jsou z okolí Rožnova pod Radhoštěm.

Řidič ani poslední sedmadvacetiletý spolujezdec zraněni nebyli. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 110 tisíc korun.

„Policisté u řidiče z Rožnovska provedli dechovou zkoušku ke zjištění alkoholu. Ta byla negativní. Orientační test na návykové látky ale pozitivní byl,“ poznamenal Malcharczik, podle nějž dopravní policisté okolnosti této nehody nadále zjišťují.