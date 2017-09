Železničáři v Chropyni opraví rodný dům Emila Filly. Narodil se na nádraží

„Půjde o investici za deset milionů korun, naplánovaná je za tři roky,“ potvrdila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Budova dodnes slouží jako zázemí železničářů, je v ní čekárna i prodej jízdenek. Druhá část slouží k bydlení a právě tady rodina Fillových žila.

Místní to vědí, návštěvníkům ale zůstává zajímavost utajená, na budově dnes není ani pamětní deska. „Stavba samotná je ve velmi špatném stavu, snažíme se ale vyjednat její umístění po rekonstrukci,“ uvedla starostka Chropyně Věra Sigmundová.

Radnice navíc naváže úpravou prostoru před nádražím, kde vzniknou parkovací stání, místo pro bezpečné uložení kol i zastávka autobusové linky do Záříčí a Kroměříže. Menších akcí, tedy zhruba do deseti milionů korun, je v kraji na příštích pět let naplánováno rovných deset.

Jako první přijdou na řadu nádražní budovy v Huštěnovicích, Kunovicích-Loučce a ve Starém Městě. Ty se budou dělat už v příštím roce. V případě Starého Města jde o investici za čtyři miliony korun, v Kunovicích utratí o dva miliony více. Nejvyšší částka padne na nádražní budovu v Huštěnovicích.

„Počítáme s odbouráním jižní části objektu, celkovou opravou budovy, pláště, fasády, střechy, oken a dveří,“ popsala Šubová. Práce vyjdou na 9,1 milionu. Železničáři ale budovu nevyužijí celou a dalšího investora nenašli, proto ji zmenší.

Původně ji nabídli obci, ta však odmítla. Nádraží sice leží na katastru Huštěnovic, ale od obce je vzdálené zhruba dva kilometry. „Nabídli nám tři čtvrtiny budovy, jenomže vzhledem k poloze o ni nemáme zájem,“ vysvětlil starosta Huštěnovic Aleš Richtr.