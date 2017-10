Baťa by volil naši stranu, napsali Svobodní na Facebooku

Svoji dedukci opírají o Baťův kritický přístup k vysokým daním a dotacím. Konkrétně uvádějí: „Byl velkým kritikem (Baťa) vysokých daní a hlavně dotací, které považoval za nemorální. Pokud by žil dnes, volil by nejspíše Svobodné, protože my jediní tuto jeho kritiku sdílíme.“

Podle odborníků je ale toto tvrzení minimálně vytržené z kontextu, což si zpětně uvědomuje i krajský šéf Svobodných Tomáš Pajonk.

„Byla to marketingová iniciativa správce našeho Facebooku, neptal se mě na to, než tam příspěvek umístil. Cítím se za to ale zodpovědný a tuším, že nám to může kdokoli vyčíst. Člověk dělá chyby,“ reagoval Pajonk, který také přiznal, že se neptal Baťových potomků na to, zda může jeho strana takovou věc před volbami šířit.

Podle ředitele Nadace Tomáše Bati Pavla Veleva, který je s Baťovou rodinou v častém kontaktu, by z takové věci aféru nedělala.

„Měli to předtím s někým konzultovat, nejlépe s rodinou. Toto však není nic, proti čemu by bojovala, má svých starostí dost,“ naznačil Velev.

„Zajímalo by mě ale, jestli mají Svobodní morální a charakterové vlastnosti, jaké měl Tomáš Baťa. Z nich totiž všechny jeho myšlenky vycházely,“ zdůraznil.

Baťa už byl v kampani ČSSD i ODS

A jaký byl Baťův přístup k daním a dotacím? Začátkem 30. let minulého století napsal, že je největším daňovým poplatníkem v zemi. Ovšem když se stal starostou Zlína, zasadil se o snížení lokálních daní, které lidé a živnostníci odváděli městu.

„Mělo to velký účinek. Do Zlína se začali hrnout nejrůznější živnostníci. Nízké daně pro ně byly přitažlivé,“ zmínil jeden ze zlínských historiků, který si však nepřál být v kontextu předvolební kampaně jmenován.

Pravdou také je, že byl Baťa proti dotacím, pokud šlo o jeho obuvnické podnikání. To jsou však jen dílčí myšlenky, které se vztahovaly k ekonomice, případně politice.

Svobodní ale nejsou první strana, která si Baťu v kampani vypůjčila. Před zlínskými komunálními volbami v roce 2010 na plakátě ČSSD drtila zatnutá pěst drahotu, stejně jako na prvorepublikové reklamě firmy Baťa. Na billboardu ODS zase bylo baťovské heslo z roku 1934: „Budujeme velký Zlín“ (více zde).