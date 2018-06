Sucho rozdělilo Zlínský kraj, západ regionu trpí více než východ

Obec koupila nový zdroj vody Akutními problémy s nedostatkem vody trpí čím dál více obcí, které jsou odkázané pouze na vlastní zdroje. Stejně na tom byly i Žeranovice, které provozují vlastní vodovodní síť. Potíže s nedostatkem vody tam ale nyní zažehnali. V obci uvedli do provozu nový zdroj, který poskytuje dostatek kvalitní vody. Obec za nákup vrtu a vybudování systému, který bude vodu přivádět do oběhu, dala celkem zhruba tři miliony. Už teď si to však pochvaluje jako dobrou investici. „Je to zdroj, který nám může dobře sloužit dalších pětadvacet let,“ zmínil starosta Stanislav Němec. Podle něj měli v Žeranovicích v posledních letech obrovské problémy se suchem. „Ve stávajícím zdroji kvůli suchu výrazně ubylo vody. Jakmile přišlo léto a lidé začali napouštět bazény, část obce se ocitla prakticky bez vody,“ popisoval starosta. Voda z původního zdroje navíc není příliš dobrá a musí procházet úpravnou. Obec tak od soukromého vlastníka odkoupila vrt, který nebyl v poslední době využíván. Hydrologické rozbory navíc ukázaly, že voda v něm je velmi kvalitní. „Nikde v regionu tak dobrá voda není,“ podotkl starosta. Žeranovice teď plánují využívat oba zdroje, které jsou napojené na vodojem. Zprovoznili tu navíc systém, díky němuž snadno zjistí, kolik vody ve vrtech je, i další potřebné údaje. (oh)