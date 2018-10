Střelec ze Zubří může zůstat na svobodě měsíce, žalobce chce posudky

Jasná je proto jediná věc: v sobotu odpoledne v hospodě u hřiště v části města zvané Staré Zubří padesátiletý muž po potyčce zastřelil legálně drženým revolverem o rok staršího muže (více v článku Hospodskou potyčku v Zubří ukončil výstřel a smrt).

Krajští kriminalisté střelce den po události obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy a podali návrh na vzetí muže do vazby. Pak ale události nabraly nečekaný vývoj.

„Státní zástupce zrušil usnesení o zahájení trestního stíhání a neakceptoval tak ani návrh na vzetí muže do vazby. Policisté tak zadrženého muže propustili na svobodu,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková (viz též Žalobce zrušil stíhání muže obviněného z vraždy v hospodě v Zubří).

„Vyhověl jsem stížnosti obviněného. Předtím, než bude možné rozhodnout jakýmkoliv způsobem podle trestního řádu, je nutné doplnit prověřování,“ sdělil ve středu iDNES.cz žalobce Jakub Grmela z olomoucké pobočky krajského státního zastupitelství v Ostravě.

Podle něj to zároveň neznamená, že by policisté při vyšetřování případu odvedli špatnou práci.

„Ale obvinění bylo předčasné. Musím postupovat podle trestního řádu a pokud mám za to, že před rozhodnutím je potřeba doprověřovat okolnosti, které jsou sporné, nemám jinou možnost. Zákonná lhůta pro prověřování je šest měsíců a dá se opakovaně prodlužovat. Až budou posudky, z nich je možné posuzovat, co se na místě stalo a rozhodnout o dalším postupu,“ poznamenal Grmela.

Podle informací iDNES.cz se v případu objevují i úvahy o nutné obraně, což však žalobce nechtěl potvrdit.

„Nespekuloval bych o tom, ale není vyloučeno, že případ dopadne jakkoliv. Až budeme mít podklady, které vyplynou z dalšího zkoumání, bude teprve možné rozhodnout, jak skutek kvalifikovat, co se přesně na místě stalo a podobně.“

Město finančně podpořilo manželku zastřeleného

Patrné je, že policisté s obviněním nechtěli otálet i kvůli tomu, aby muž podezřelý ze závažného zločinu šel do vazby a veřejnost se necítila ohrožená.

Na uvalení vazby je totiž zákonná lhůta 48 hodin od zadržení. Může proto nyní žalobce veřejnost ujistit, že dalším lidem ze strany střelce žádné nebezpečí nehrozí?

„Lhůta 48 hodin krátká je, ale to je záležitostí zákonodárců, policisté ani já to neovlivníme. Nemůžu držet v zadržení osobu, u které nejsem zcela přesvědčen, že bylo důvodně zahájeno trestní stíhání. Ubezpečení veřejnosti, na které se ptáte, není na mně, to je věcí jiných orgánů,“ odkázal státní zástupce na policii.

Ta se k tomu odmítla vyjádřit. „Respektujeme rozhodnutí státního zástupce,“ reagovala stroze krajská policejní mluvčí.

Po Zubří se mezitím šíří řada často protichůdných informací o tom, co se v hospodě stalo. Fámy nejspíš nerozptýlí ani popis od žalobce: „Došlo k adresnímu konfliktu, který vyústil napadením a střelbou. Nešlo o nějakou střelbu nazdařbůh,“ uvedl Grmela obecně.

„To musí řešit policie. Situace je těžká pro obě rodiny, nechci přilívat olej do ohně,“ sdělil starosta města Lubomír Vaculín a doplnil, že na čerstvé propuštění střelce na svobodu zatím nezaznamenal od občanů negativní reakci.

„Je nám každopádně všem líto, co se stalo. Na středeční radě města jsme alespoň schválili finanční podporu manželce zesnulého ve výši 20 tisíc korun,“ poznamenal starosta.