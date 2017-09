Starostové z okolí Vlachovic žádají zesílení ostrahy muničních skladů

„Samozřejmě chci, aby tato lokalita už nepřinášela pro obyvatele žádná další rizika,“ reagoval na dotaz MF DNES ministr vnitra Milan Chovanec.

„Proto jsem se obrátil na policejního prezidenta, aby situaci v areálu důkladně prověřil a zjistil, zda šlo o selhání jednotlivců, nebo celého systému zabezpečení,“ konstatoval. V příštím týdnu se chce ve Vlachovicích sám přesvědčit, jak se ostraha změnila.

Rozlehlý areál s desítkami budov je obehnaný plotem v délce přes 13 kilometrů. Na zákaz vstupu upozorňují cedule i policejní páska. Na několika místech by měly pohyb zaznamenat fotopasti. Kolem plotu procházejí i pracovníci Vojenských lesů a statků, kteří mají ostrahu na starosti.

Denně se v areálu střídají také dvě směny policistů. Na starosti mají hloubkový pyrotechnický sběr nebo ohledání místa činu kolem druhého vybuchlého skladu. Uvnitř areálu jsou stabilně i hasiči, zdravotníci a několik vojáků.

Takové zabezpečení ale viditelně ještě před půl rokem nestačilo.

Ostraha je nedostatečná, shodují se starostové v okolí

„Kritizujeme to už od začátku. Na okrajích obcí stojí policejní auto a kolem plotu dvakrát za den projede ostraha. To je naprosto bezvýznamné. Přitom to stojí spoustu peněz,“ prohlásil starosta obce Lipová Miroslav Pala.

Podobný názor mají i zástupci dalších obcí, ale nejen oni. „Taková ostraha je nedostatečná. Pro mě osobně není až tak důležité, že se do areálu někdo dostal, ale že z něj mohl vynést zbraně a pak je prodat,“ zdůraznil uherskohradišťský poslanec Antonín Seďa, který je členem Výboru pro obranu.

Podle policie se někdy na přelomu loňského a letošního roku dva muži bez problémů dostali dovnitř i ven. Překonali plot, přišli na vzdálenost 100 až 200 metrů od epicenter výbuchů, našli zbraně a výbušniny a nepozorovaně je vynesli. Ne jednou, ale několikrát (více zde).

Když kriminalisté pachatele odhalili, našli u nich dvacet samopalů a dvacet kilogramů výbušnin. Podle zjištění MF DNES se ale pachatelům podařilo nějaké zbraně i prodat.

Pro obyvatele přilehlých obcí to byla nepříjemná informace. „Lidé se mne ptají, jak je to možné, ale já se o tom dozvídám z médií. Nikdo od policie nám neřekl, že takový případ vyšetřují a že mají být obyvatelé třeba obezřetní a zvýšit svou pozornost, protože se tady mohou pohybovat podezřelí lidé,“ postěžoval si starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák.

Seďa: využít se dá agentura, aktivní zálohy či armáda

V nejbližších dnech by proto rád svolal jednání s vedením krajské policie, aby si informace ověřil a upřesnil. Stejně jako ostatní starostové také věří, že střežení areálu je v této době už mnohem lepší.

„Určitě by pomohlo více bezpečnostních kamer,“ domnívá se starostka Haluzic Stanislava Zvonková. „Počet lidí, který je na ostrahu vyčleněný, to nemůže zvládnout. Přitom ti lidé, kteří se dovnitř dostali, ohrozili nejen sebe, ale i zdraví a životy našich obyvatel,“ upozornila.

Podle Sedi je možné investovat také více peněz do bezpečnostní agentury nebo povolat aktivní zálohy či znovu nasadit armádu (více o působení armády čtete zde). Policie ujišťuje, že ostrahu zesílila hned po odhalení případu. Jak přesně, ale specifikovat nechce.

Ředitel krajské policie Jaromír Tkadleček navíc naznačil, že s počtem mužů, s technikou a financemi, jež má k dispozici, sice dělá pro ostrahu maximum, možnosti má ale omezené. Policisté nasazení ve Vlachovicích navíc dlouhodobě scházejí jinde.

„Smyslem tohoto plotu není a nebylo vytvořit nepřekonatelnou a nebezpečnou překážku, která by ohrožovala životy a zdraví lidí, ale aby sloužila k optickému zvýraznění nebezpečné zóny a vnější zóny. A jestli se někdo rozhodne, že ho v noci podleze, tak to by nás tam musely být tisíce, abychom tomu dokázali zabránit,“ prohlásil Tkadleček.