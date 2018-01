Neznámý sprejer oživil ulice portréty osobností, Hulín graffiti chválí

K podobiznám obou českých velikánů neznámý autor nasprejoval i cedule s názvy ulic, jež jsou podle nich pojmenovány. Netradiční graffiti vzbudila ve městě pozdvižení, lidem se většinou líbí.

„Jsou to moc pěkné obrázky. Rozhodně to nepovažuji za vandalismus. Má to hlavu a patu a město to pěkně oživuje,“ míní místní obyvatelka Michaela Stárková.

Řada Hulíňanů by se vůbec nezlobila, kdyby autor obrázků ve své práci pokračoval.

„Hulín to dělá zajímavějším, dovedla bych si to představit na neutrálních místech. Samozřejmě bych to nechtěla mít na domě,“ říká s úsměvem další z místních Monika Strašáková.

Hulínská radnice dokonce fotografie obou nelegálních děl zveřejnila na Facebooku města a přidala k nim komentář: „Takového vandala si budeme muset v Hulíně hýčkat. Uvidíme, jestli se dočkáme dalších. Skvělý nápad.“

Ať autor přijde, domluvíme se, říká starosta

Starosta Roman Hoza je však opatrnější. Především varuje před tím, aby se teď lidé snažili neznámého tvůrce napodobovat.

„Obrázky jsou to opravdu vyvedené, všechna čest. Ale je potřeba si uvědomit, že se nehodí úplně všude. Na trafostanici snad nikomu vadit nebudou a majitel zdi na ulici Dr. Stojana si také zatím nestěžoval, ale jsou místa, kde by mohlo jít o poškozování cizí věci,“ upozornil.

Přiznává, že street art, jak se takovému umění říká, může město zpestřit, ale je to podle něj potřeba dělat opatrně a s rozumem. V Hulíně mají totiž se sprejery špatné zkušenosti. Několik míst už posprejovali nevzhlednými čmáranicemi.

„Pokud by měl autor těchto obrázků zájem, klidně může přijít na radnici se svými návrhy a jsem si jistý, že bychom vybrali i vhodná místa, kde by se takové umění hodilo,“ navrhl Hoza.

Projevy street artu, které nesou kulturní poselství, jsou zatím známy spíše ze zahraničí. Nejvíce se takto proslavil sprejer Banksy ve Velké Británii (o tajemném umělci čtěte v článku DJ omylem prozradil Banksyho identitu. Je to vážně člen Massive Attack?).