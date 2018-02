Společenský dům nabídli majitelé radnici, jinak bude z památky ubytovna

Zahájení provozu Společenského domu v Otrokovicích se tehdy zúčastnil i Jan Antonín Baťa. „Kveť ku ozdobě a radosti Baťova,“ napsal do místní kroniky.

Baťovo přání ale dnes naplněné není. Kdysi prestižní prostory, jejichž větší část od začátku sloužila jako hotel, ztrácejí svůj lesk a jejich majitelé se kvůli nedostatku peněz rozhodli pro krizový krok.

Čtyřpatrovou budovu ve tvaru trojcípé hvězdy nabídli k odkoupení městu a mezitím začali hotel měnit na ubytovnu pro dělníky. V tom chtějí pokračovat dál, pokud jednání o prodeji nedopadnou dobře.

„Ubytovna pro dlouhodobé pracovníky je nouzové řešení. Budova je podfinancovaná a potřebuje dalších 70 až 80 milionů korun na investice. My jsme finančně vyčerpaní,“ podotkl jednatel firmy Společenský dům a její poloviční vlastník Jiří Mikoška. „Nabídka městu vyplynula z našeho společného jednání. Odhadní cena budovy je přibližně 50 milionů korun,“ doplnil.

Problémem je nejen cena, ale i složitá právní situace

Vedení Otrokovic se k nabídce zatím staví rezervovaně, protože jde o velkou sumu peněz. „Nepřekvapilo nás, že jsme nabídku dostali. Zabýváme se touto možností a hledáme vhodné řešení. Jde o jedinou kulturní památku v Otrokovicích,“ řekl starosta Jaroslav Budek.

Z toho, že se kdysi vyhlášený hotel mění na ubytovnu, nadšený není. „Oni jsou ale majiteli hotelu a mohou si tam dělat, co chtějí,“ reagoval Budek.

Podle něho bude při rozhodování radnice hrát velkou roli kromě peněz i složitá právní situace. Na vlastnickou firmu Společenský dům totiž už dříve přišly insolvenční návrhy kvůli sporným pohledávkám. Hrozilo také, že se budova dostane do nedobrovolné dražby. Když tuto situaci komentuje Mikoška, mluví o „brněnské justiční mafii“.

„Tyto problémy nás finančně poškodily a zničily naše dobré obchodní jméno. Proto jsme městu sdělili, že jedinou možností, jak budovu zachránit, je neprovozovat v ní hotel, ale obyčejnou ubytovnu. První pokoje už jsme začali obsazovat dlouhodobě ubytovanými,“ popsal Mikoška.

Majitelé mají sice v zásobě investiční záměr na zvýšení komfortu hotelu a zřízení konferenčního centra, což by mohlo být také řešení, ovšem nezískali na to dotaci a banky jim neposkytly půjčky. Podle Mikošky už navíc průběžně vložili do stavebních úprav Společenského domu zhruba 50 milionů korun. Bylo to například po povodních v roce 1997.

Památkáři s prodejem souhlasí

Kdyby město na nabídku kývlo, potěšilo by památkáře. „Je to dobrá cesta, měli bychom záruku určité úrovně využití cenné budovy. Je to bezkonkurenčně nejvýznamnější památka v Otrokovicích, která snese srovnání s památkami ve Zlíně i jinde,“ uvedl Jan Obšívač z Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Výhrady má ale k dnešní podobě objektu, jehož fasádu znehodnocují reklamy. Nepřidaly jí ani dílčí stavební úpravy, jež se během desítek let uskutečnily. „Objekt sám o sobě je architektonicky čistý. Uvítali bychom, kdyby se vrátil do své původní podoby,“ vysvětlil Obšívač.

V budově, která se stavěla pouhých jedenáct měsíců, se v dávnější minulosti konávaly boxerská utkání, kulečníková či šachová klání, ale také bohoslužby. Mladší generace zná „Spolák“ hlavně jako místo vyhlášených diskoték.

V hotelu bylo za jeho více než sedmdesátiletou historii ubytováno nespočet známých osobností. Kromě J. A. Bati třeba automobilová závodnice Eliška Junková, za okupace pak Karl Hermann Frank.