SPD uspěla na Kroměřížsku. Tady je Okamurovo, zní z Bystřice pod Hostýnem

Seděl se stranickými kolegy a přáteli v hospůdce v Krhové u Valašského Meziříčí, popíjel pivo a při poslechu cimbálovky se spokojeně usmíval. Valašskomeziříčský neurolog a dvojka krajské kandidátky SPD Jaroslav Dvořák je od soboty novým poslancem.

„Musel jsem počítat s tím, že k tomu dojde. Ale stejně je to pro mě překvapení,“ přiznal a hned řešil, jak s tím naložit v praxi.

„Medicíny se nechci vzdát, je to pro mě životní dráha i koníček. Bude to časově problém, ale bavil jsem o tom také s Tomiem Okamurou a půjde to skloubit,“ věří.

Že mandát obhájí současný poslanec a krajský lídr hnutí Jaroslav Holík, to se čekalo. Dvořákův úspěch je ale překvapením. A taky důkazem toho, že Okamurova místní popularita je vysoká.

Stačí pohled na čísla: SPD získala ve Zlínském kraji 12,9 procenta, což je třetí nejlepší výsledek ve srovnání regionů. V okrese Kroměříž pak měla 15,63 procenta, lépe na tom byla jen v Jeseníku.

„Sněmovní volby před čtyřmi lety nám tady na sto procent vyhrál pouze Tomio. Teď už jsme měli na kandidátce více známých osobností, ale jeho vliv a význam je pořád velmi důležitý,“ popsal Holík.

Kdy přijede Tomio, ptají se lidé

Vysvětlení Okamurovy obliby je víc. Především on sám stále zdůrazňuje, že je „moravský Japonec“, jeho matka totiž pochází z Bystřice pod Hostýnem (otec je Japonec). A Okamura tady u prarodičů strávil část svého dětství.

„Pamatuju si, jak ho maminka s bratry vozila v kočárku. Bystřice je malé město a oni samozřejmě poutali pozornost, znal je tady úplně každý,“ vybavuje si Jarmila Blažková, která byla na dvacátém místě kandidátky SPD ve Zlínském kraji.

Okamura na tuto notu umí hrát a na Bystřicku je extrémně populární. Když před lety vydal knížku a pořádal talkshow v kulturním domě Sušil, měl vyprodáno. A to ještě ani nebyl ve vysoké politice.

„Často se o nás zmiňuje, na což jsme samozřejmě hrdí. Kolikrát přijde nějaký zákazník a hned se mě ptá: Tak co Tomio, kdy přijede? Bohužel toho má moc, během letošní kampaně se stihl stavit jen v nedalekém Mrlínku,“ líčí Blažková, která má v Bystřici pneuservis, na němž visí velký Okamurův billboard.

„Sympatizovala jsem s ním už v době Úsvitu. Jeho názory mi mluví z duše. A když zakládal SPD, stala jsem se členkou. Spousta lidí už se mi hlásí, že chtějí do hnutí taky vstoupit. Přibývá nás,“ zapáleně líčí 64letá žena.

Stejně obdivný vztah k Okamurovi má i Robert Hampl, trojka kandidátky a podnikatel z nedalekého Chvalčova.

„Bystřice byla vždy lidovecká bašta a my teď měli dvacet procent, zatímco oni jen osm,“ vypráví.

„Tomio je výrazná osobnost, spousta lidí ho miluje, ale má i odpůrce. Jenže těch prvních je víc. Když jsme při kampani měli petiční stánky v Kroměříži, tak se k nám pokaždé hlásilo víc lidí. Přijde mi ale, že jeho popularita jde stále nahoru,“ přemýšlí Hampl.

Kraj, kde Okamura začal s vysokou politikou

Právě ve Zlínském kraji navíc Okamurova politická kariéra odstartovala. V říjnu 2012 v senátních volbách na Zlínsku jasně porazil tehdy populárního hejtmana ČSSD Stanislava Mišáka. I díky obrovsky aktivní kampani, kdy objel prakticky každé město či obec.

„Pokud byla v posledním roce nějaká akce, na kterou přišlo přes padesát lidí, byl na ní i Tomio Okamura,“ řekl o něm tenkrát jeden z konkurenčních politiků a byl v tom slyšet i kus nefalšovaného obdivu.

A také z toho SPD dodnes těží. Před čtyřmi lety měla ve sněmovních volbách ve Zlínském kraji 30 tisíc hlasů a 10 procent, teď přibylo dalších 8 tisíc voličů a procent je skoro 13.

„Na to, jak jsme mladá strana, to jsou nádherná čísla,“ těší Hampla, jenž by měl být jednou z budoucích hlavních tváří SPD v regionu.

„Chci ho zapojit do dění ve Sněmovně, aby mě jednou nahradil. Je to mladá krev, které je potřeba,“ plánuje Holík, jemuž je 64 let.