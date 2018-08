Kdo vlastní vodu?

Za jeden litr vody u nás zaplatíme zhruba 8,8 haléře. Průměrné vodné a stočné v České republice se pohybuje mezi 86 a 88 Kč za metr krychlový, tedy tisíc litrů vody. Dle údajů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK ČR) se cena vody letos navýšila méně než předpokládaná inflace, roste tedy méně než jiné produkty a služby.

Nižší DPH?

A mohli bychom platit ještě méně. Zveřejněné prohlášení vlády ČR obsahuje návrh přesunout vodné a stočné z 15 procent na 10procentní sazbu DPH. „SOVAK ČR tento krok vítá. Pokud by došlo ke snížení DPH na 10 procent, pak by to znamenalo nižší vodné a stočné o téměř čtyři koruny za kubík vody. Snížení DPH u vodného a stočného jsme navrhovali už přede dvěma lety, bohužel naše volání zůstalo dosud nevyslyšené,“ doplňuje k vládnímu návrhu Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR.

Zdroj: SOVAK ČR, ČSÚ

