Podnikatel roku touží oblékat budovy a chce novou éru baťovských domků

Legendární zlínský obuvník měl za vzor už od mládí. Stanislav Martince s ním má leccos společného. Vizovický majitel firmy Koma Modular prošel několika těžkými krizemi, svůj vysněný podnik musel dostat ze ztrát a dluhů.

Dnes je jeho firma největším českým výrobcem modulárních staveb, které dodává do celého světa. Díky mimořádně silnému podnikatelském příběhu získal Martinec ocenění Podnikatel roku Zlínského kraje za rok 2016. „Celých 25 let, co firmu vedu, ctíme baťovské a prvorepublikové principy. A upřímně se těším na dalších 25 let budování oboru modulární výstavby v České republice i v Evropě,“ řekl Martinec.

Začínal s výrobou buněk pro dělníky, během let se však trendy výrazně proměnily. „Modulární výstavba je perspektivní obor. V dnešním světě se vše hýbe a my jsme dokázali rozpohybovat naše budovy,“ vysvětlil.

Z vizovické dílny mimo jiné pochází český pavilon výstavy EXPO 2015, vyrábí tam hlavně podnikatelské budovy, části nemocnic nebo třeba školky. „Máme i jednu mobilní školku, kterou pronajímáme. Dá se použít tam, kde je babyboom a za pár let ji přestěhovat někam jinam,“ naznačil podnikatel.

Vznikají mobilní fabriky

Koma Modular aktuálně zaměstnává přes tři sta lidí po celé republice a dosahuje až miliardových obratů. Enormní zisky měla především v době, kdy dodávala budovy pro uprchlíky do Německa. „Když uprchlická krize odezněla, zisky klesly, ale hodně jsme investovali a stále máme spoustu plánů,“ přiblížil Martinec.

Firma už má projekty mobilních fabrik, které by mohla dodávat například do Sýrie či do Iráku. „Zdejší lidé by se tak nemuseli přemísťovat za prací. Velkou akvizicí by mohly být také výměnné fasády. Mohli bychom tak doslova oblékat budovy a toto odění různě měnit,“ nastínil.

Firma chce také brzy přijít s novými modulárními prototypy baťovských domků a znovu tak oživit slavnou éru. Navzdory tomu Martinec nepočítá s tím, že by firmu nějak masivně rozšiřoval, dává přednost rodinné atmosféře.

Vítězstvím v soutěži navázal na své úspěšné předchůdce. Loňský krajský vítěz Petr Chmela z firmy Tescoma vyhrál i celorepublikové kolo a Českou republiku dokonce reprezentoval na světovém finále v Monte Carlu. „Zlínský kraj jednoznačně patří mezi vůbec nejsilnější regiony,“ potvrdila Helena Sladkovská z pořádající společnosti EY.

Baťovský duch není klišé

Roli hraje dobře fungující univerzita, vzájemná spolupráce mezi podniky a zejména baťovský duch. „Nejde o klišé. Lidé tady věří, že podnikání může být úspěšné, tvořivé, že skutečně překonáte zdánlivě nedosažitelné cíle,“ myslí si jeden z dřívějších vítězů, oční chirurg Pavel Stodůlka, který vede oční kliniku Gemini.

„Stále potřebujeme hodně věcí zlepšit, podnikatelé potřebují vhodnou infrastrukturu i pomoc s inženýrskými sítěmi. O zbytek se postarají sami,“ řekl hejtman Jiří Čunek.

Úspěšní podnikatelé ani nesouhlasí s tím, že by byl region nějak zastrčený. „Naopak, podmínky jsou perfektní. Například Vizovice, to je fantastické území, hodně firem na malém městě se skvělým zázemím. Není na co naříkat,“ dodal Stanislav Martinec.