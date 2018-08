Za podvody s petrolejem v kauze podnikatele Vaškůje soud opět snížil tresty

Podnikateli Romanu Vaškůjovi krajský soud nejprve v roce 2015 uložil devět let vězení, podnikateli Stanislavu Nedbálkovi sedm let. Upustil jen od potrestání obchodníka s pohonnými hmotami Radomíra Vybírala, který už byl za daňové delikty potrestán 13 lety (více čtěte v článku Další Vaškůjova kauza skončila, podnikatel se vrací do vězení).

Vrchní soud ale tresty zrušil a napodruhé poslal zlínský soud Vaškůje do vězení na osm let a Nedbálka na šest let. V platnosti zůstal verdikt u Vybírala (více v článku Za podvody s leteckým petrolejem se Vaškůj dočkal o rok nižšího trestu).

Poté, co vrchní soud verdikt opět zrušil, nyní zlínský soud tresty znovu zmírnil.

Nedbálkovi uložil tříletý trest s podmíněným odkladem na zkušební dobu pět let, u Vybírala a Vaškůje soud upustil od souhrnného trestu a další trest jim vzhledem k dřívějším odsouzením za jiné daňové delikty neuložil.

„Soud dospěl k závěru o vině všech obžalovaných, má však za to, že s ohledem na zdravotní stav obžalovaného Vaškůje a délku řízení je původní trest dostačující,“ zmínila soudkyně Iveta Šperlichová, že Vaškůj byl v květnu 2009 odsouzen na 7,5 roku za jiné daňové úniky při obchodování s palivy, z vězení byl v roce 2012 podmíněně propuštěn.

Pokud by mu zlínský soud uložil souhrnný trest na osm let, přidal by mu tak jen půl roku. Zvyšování trestu je podle Šperlichové nadbytečné a neplní úlohu trestu, původní trest je podle ní dostačující.

Letecký petrolej smíchaný s naftou putoval na čerpací stanice

„Soud proto upustil od uložení souhrnného trestu, byť nechceme zpochybňovat závažnost tohoto trestního řízení i s ohledem na výši způsobené škody,“ zdůraznila Šperlichová.



Všichni aktéři se podle soudu podíleli na tom, že letecký petrolej určený do strojů na tehdejších linkách Discovery Travel ze slováckých Kunovic do Prahy i řady míst po celé Evropě byl ve skutečnosti smíchaný s naftou a končil v čerpacích stanicích. Státu tím vznikla škoda přes 157 milionů korun.

Obžalovaným hrozilo až deset let vězení, vinu popírali. Dnešního líčení se zúčastnil pouze Nedbálek, Vaškůj s Vybíralem se z něj omluvili. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obžalovaný si vzali lhůtu na rozmyšlenou pro případné odvolání.

„Soud rozhodl v souladu s podanou obžalobou, co se týká viny. Tresty s ohledem na značný časový odstup od spáchání trestného činu udělil nižší. Zvážíme, zda podáme odvolání,“ uvedl žalobce Michael Galát z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.



„Spousta mých kolegů by to považovala za obrovský úspěch, teď to hodnotit ale nebudu. Bude záležet na klientovi, jestli se rozhodne s ohledem na svůj zdravotní stav a psychickou únavu podat odvolání, nebo ne. Jsme z toho ale všichni unaveni,“ reagoval Karel Brückler, který je obhájcem Vaškůje.