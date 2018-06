Za nelegální výrobu cigaret ve Zlíně čeká bratry pět a půl roku vězení

Pražská společnost Vltava Holding, v jejímž areálu se cigarety vyráběly, dostala peněžitý trest pět milionů korun. Většina obžalovaných vinu odmítla.

Rozsudek není pravomocný, společnost Vltava Holding se na místě odvolala, státní zástupce i někteří z obžalovaných si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

V případu zaznělo i jméno někdejšího místopředsedy fotbalového svazu a majitele plzeňského klubu Miroslava Kříže. Stroje potřebné k výrobě cigaret koupili podnikavci od Kříže v roce 2010 krátce předtím, než záhadně zmizel (viz též Než zmizel, prodal fotbalový boss Kříž stroje na cigarety za 60 milionů).

Podle předsedkyně senátu Ivety Šperlichové není na základě provedených důkazů pochyb o tom, že stěžejní roli v případu měli bratři Lebánkovi.

„Organizovali celou tu trestnou činnost, ze které profitovali,“ uvedla Šperlichová.

Rozsudek se jen mírně odchýlil od závěrečného návrhu státního zástupce Petra Matouška. „Jsem s ním v zásadě spokojen,“ řekl Matoušek.

Policie zabavila čtyři tuny tabáku

Podle obžaloby bylo v průmyslovém areálu v Lužkovicích nejméně od května do srpna 2012 vyrobeno minimálně 1,38 milionu kusů cigaret neoprávněně označených ochrannou známkou Marlboro, která patří firmě Philip Morris. Podle celníků šlo o zdařilé padělky. V Lužkovicích policie našla i čtyři tuny nelegálně opatřeného tabáku a 900 kilogramů cigaretového odpadu.

Škodu, která vznikla státu na spotřební dani z tabákových výrobků, vyčíslil státní zástupce téměř na deset milionů korun, škodu způsobenou společnosti Philip Morris asi na 4,3 milionu korun. Hlavním obžalovaným hrozilo až deset let vězení, firmě Vltava Holding až zrušení.

Bratři Lebánkovi podle spisu zajišťovali a financovali dodávky tabáku a dalšího materiálu k nelegální výrobě cigaret a jejich následné distribuci a samotnou výrobu organizovali.

Ladislav Lebánek je předsedou představenstva Vltava Holding, Jan Lebánek byl místopředsedou a nyní je členem představenstva stejné firmy. Vynesení rozsudku se nezúčastnili, už dříve ale vinu odmítli. Kromě nepodmíněného trestu soud oběma uložil peněžitý trest 500 tisíc korun a pětiletý zákaz podnikatelské činnosti.

Jiří Uhřík starší a Jiří Uhřík mladší podle obžaloby zajišťovali dopravu tabáku a dalšího materiálu k výrobě cigaret a jejich distribuci na černý trh v České republice. Uhříka staršího údajně řídil syn a podílel se také na výrobě cigaret tím, že obsluhoval stroje.

Mladší z mužů si vyslechl tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou, starší dostal dva roky podmíněně se čtyřletou zkušební dobou. Oba vinu částečně doznali.

Další obžalovaní, Radek Rajnoha, Miroslav Drda, Marián Čiliak, Ladislav Zupka a Jozef Kajaba se podle státního zástupce v různé míře podíleli na dodávkách tabáku, distribuci nelegálně vyrobených cigaret, obsluze strojů a hlídání areálu.

Kromě Kajaby, kterého soud kvůli nedostatku důkazů obžaloby zprostil, dostali podmíněné tresty od 1,5 roku do tří let se zkušební dobou od dvou do čtyř let. Muži byli stíháni pro krácení daně, poplatku a podobné povinné platby a pro porušení práv k ochranné známce a jiným označením.