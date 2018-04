Dohodněte se, řekl soud. Hotel patřící Synotu od vodovodu neodstřihl

Rodina, která vlastní pozemky se studnou, vodárnou a vodovodním potrubím, se na soud obrátila s takzvanou žalobou na ochranu rušené držby. Svým způsobem je to obdoba předběžného opatření.

„V loňském roce firma nechala na pozemcích mých klientů bez povolení úřadů položit vodovodní potrubí v nové trase a to začala využívat. Když jí to vodoprávní úřad před nedávnem zakázal, přišla znovu a napojila se na původní potrubí,“ vysvětloval právní zástupce majitelů pozemků Marek David.

Tím podle něj stále zvyšuje zátěž soukromých pozemků. Jejich majitelé chtěli, aby soud zakázal využívání původní trasy. Zároveň ale platí úřední zákaz používat potrubí nové a hotel by tak neměl vodu (o zákazu čtěte v článku Synot dostal pokutu kvůli vodovodu k hotelu ve Velkých Karlovicích).

Majitelem hotelu je společnost Synot Real Estate, která patří do skupiny Synot, za níž stojí senátor Ivo Valenta.

V dosahu hotelu už je i veřejný vodovod

Soudce Miroslav Neuer však odmítl spor vygradovat až do krajnosti a využívání původní trasy vodovodu nezakázal.

„Toto je věc, která by se měla řešit mimosoudně. Společným zájmem obou stran by měl být především funkční vodovod a korektní sousedské vztahy,“ uvedl během jednání Neuer.

Zatím není jisté, zda se majitelé pozemků proti jeho rozhodnutí odvolají.

Obě strany se shodly, že by bylo ideální přepojit hotel na veřejný vodovod. Dřív to nešlo, protože nebyl v dosahu, dnes už ale je.

„Bylo by to nejlepší řešení, ale zatím to není možné uskutečnit a vodovod na pozemcích žalobců je jediným zdrojem vody pro hotel,“ uvedla advokátka majitele hotelu Denisa Rajdová.

Vybudování vlastní vodárny je nad možnosti firmy

Firma vodovod využívá na základě smlouvy o služebnosti, kterou podepsali předkové současných majitelů v roce 1957.

Padl i návrh, aby si hotel vybudoval vlastní vodárnu na svém pozemku. Studnu by mohl využívat dál.

„To je otázka odhadem tří čtyř milionů korun a to je nad možnosti firmy, která se musí chovat jako řádný hospodář,“ reagovala advokátka.

Problém se táhne řadu měsíců a rodina tvrdí, že během nich čelí šikaně ze strany firmy. Na počátku snaha o dohodu byla, jenomže návrhy protistran se nepotkaly a majitelé pozemku pak nedali souhlas s rekonstrukcí vodovodu. Firma s ní přesto začala a problémy se vršily jeden na druhý.