Doživotí neprošlo. Za ubodání dcery a pokus o vraždu syna dostal muž 26 let

Státní zástupce muži navrhoval doživotní vězení. Obhájkyně obžalovaného naopak navrhla soudu uznat muže vinným jen ze zabití. Podle jejího vyjádření by mu měl být uložen trest odnětí svobody do patnácti let, po jehož absolvování by muž mohl být umístěn do zabezpečovací detence.

Matka dívky, která se pokračování soudu zúčastnila, popsala, že se jejich vztah začal rozpadat v době, kdy počali druhé dítě. Obžalovaný jí opakoval, že další dítě nechce, nebude ho mít rád a navrhoval ukončení těhotenství.

Problémem byla i rekonstrukce rodinného domku. Muž v té době pracoval v zahraničí, a na ženu žárlil.

„Před kamarády a známými jsem byli dobrá dvojka, choval se normálně. Nikdo z nich neviděl, že v soukromí mě vulgárně urážel a neustále mě z něčeho obviňoval,“ popsala matka oběti.

Opakovaně prý vyhrožoval sebevraždou, střídaly se u něj nálady, kdy chtěl vztah ukončit a nebo naopak prosil o další šanci.

Na přání ženy se pak nechal hospitalizovat v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Léčbu však nedokončil, odešel po pěti dnech.

Syn začal o události mluvit po několika týdnech

V den vraždy si měla žena vyzvednout obě děti ve společném bytě. Protože se ale předchozí večer s mužem pohádali, měla strach jít tam sama.

„Švagrová mi nabídla, že je vyzvedne. ale nechtěl jí je dát,“ popsala u soudu. nakonec se u bytu sešla společně se švagrovou, manželovým otcem a jeho bratrem.

„Zaklepali jsme na dveře a otevřel malý, měl pyžamo od krve,“ popsal ve výpovědi otec obviněného.

V obýváku našel klečícího syna s nožem v ruce. Chroptěl a nebyl zcela při smyslech. V dětském pokoji pak uviděl vnučku ležící na zemi.

„Popadl jsem malého a vyšel z bytu, tam jsem chytil i matku dětí a odvedl ji pryč. Do bytu jsme ji nepustili,“ uvedl.

Druhá z žen se pokoušela o resuscitaci dítěte, dokud nepřijela záchranka.

„Nevím přesně co bylo, posadili mě do auta. Pak přišel záchranář a řekl, že se nedalo nic dělat. Teprve tehdy mi to došlo,“ popsala matka oběti první okamžiky. Pak dostala něco na uklidnění a odjela se synem k ošetření do nemocnice.

V současné době je v péči odborníků a potýká se se zadržovanými emocemi. „Občas si pobrečím, ale pořád je to ve mně a nemůžu to dostat ven. Jediná emoce, kterou mám, je vztek,“ uvedla.

Pětiletý syn o události začal mluvit po několika týdnech. Podrobně popsal, co mu otec řekl, než jej napadl. Že se ubránil a otec pak agresi obrátil proti sobě. I to, jak se snažil otci ošetřit rány a několikrát se byl podívat na sestru.

Motivem byl hrozící rozpad manželství

Obžalovaný u soudu řekl, že si uvědomuje, co způsobil. „Nikdy si to neodpustím, je mi to strašně líto. Je mi líto celé rodiny,“ uvedl.

Zmocněnkyně manželky obžalovaného vznesla u soudu požadavek na vyplacení nemajetkové újmy ve výši pěti milionů korun. Zmocněnec napadeného syna žádá vyplacení bolestného ve výši téměř 58 tisíc korun a nemajetkové újmy ve výši 2,5 milionu korun.

Devětadvacetiletý Tomáš M. děti napadl ve svém bytě loni 28. září odpoledne. Děvče podle státního zástupce Martina Malůše donutil, aby si lehlo na podlahu a postupně mu dvěma noži zasadil nejméně 18 bodnořezných ran do hrudi, břicha a zad. Dvě z nich zasáhly srdce. Způsobeným zraněním dívka na místě podlehla.

Poté obžalovaný napadl i svého syna, a to keramickým nožem, který se mu však zlomil, a také sekáčkem. Chlapec utrpěl několik řezných ran, které ho neohrozily na životě. Následně se otec dětí neúspěšně pokusil o sebevraždu, když spolykal hypnotika.

Motivem útoku byl podle obžaloby hrozící rozpad mužova manželství. Jeho žena si našla nového přítele, s manželem, který ji několikrát fyzicky napadl, se chtěla rozvést. Mimomanželský poměr však udržoval nějaký čas také obžalovaný.

Podle obžaloby má otec dětí patologicky strukturovanou osobnost v podobě narcistické poruchy, což u soudu potvrdili také znalci z oboru psychiatrie a psychologie. Podle klinického psychologa Michala Perničky trpí egocentrickými rysy, přecitlivělostí a snaží se prosazovat vlastní potřeby.

Útok na děti považuje znalec za impulsivní reakci obžalovaného. Trest odnětí svobody by však podle něj měl muž zvládnout.

Po tragédii útočníka transportoval vrtulník do olomoucké fakultní nemocnice. Nemocnice ho přijala ve vážném stavu v bezvědomí.

Na začátku loňského října rozhodl soud o jeho vzetí do vazby. Před zahájením hlavního líčení se muž ve vazbě neúspěšně pokusil oběsit.