Vrchní soud snížil trest muži, který málem utopil údajného dlužníka

Proti původnímu rozsudku olomouckého krajského soudu se odvolali oba obžalovaní i žalobce, který žádal přísnější trest právě pro Macháčka.

Podle soudu byl u jednadvacetiletého Martina Schenka trest nepřiměřeně přísný, nepodařilo se podle něj doložit, že svůj čin spáchal ze zavrženíhodné pohnutky.

Naopak osmadvacetiletému Macháčkovi soudci zpřísnili i právní kvalifikaci. Místo podněcování k trestnému činu jej poslali do vězení za pomoc při pokusu o vraždu, kde je sazba podstatně přísnější.

Oba obžalovaní se navíc na základě rozhodnutí soudu musejí podrobit ústavní ochranné protialkoholní a protidrogové léčbě.

Hlavním důkazem bylo video, které natočil obžalovaný

Schenk se podle rozsudku v listopadu roku 2015 pokusil zabít muže, který mu údajně dlužil peníze. Macháček ho při útoku povzbuzoval. Schenk podle spisu poškozeného nejprve zkopal, fackoval a poté ho hodili do potoka, kde byl vystaven dalšímu surovému bití. Schenk mu několik minut potápěl hlavu pod vodu a snažil se ho utopit.

Macháček útok natáčel a podle obžaloby se brutálnímu násilí hlasitě smál. Schenk nakonec poškozenému klekl na hlavu. Napadený nezemřel jen shodou šťastných náhod a díky včasné lékařské pomoci, stojí v obžalobě.

Hlavním důkazem byl paradoxně videozáznam, který Macháček natočil. Soud neměl zpočátku k dispozici k videu zvuk a Macháčka, který se stavěl do role zachránce, proto nechal v době vazebního řízení na svobodě.

Brutální napadení cizince a snaha o podpálení „arabáků“

Macháček je obžalovaný i z dalších trestných činů, a to kvůli brutálnímu napadení, které se odehrálo o čtyři měsíce později v Rožnově pod Radhoštěm. V březnu vnikl podle obžaloby do pokoje cizince, pěstmi ho bil do hlavy, pak i kovovou tyčí. Muž utrpěl zlomeniny nosu a žeber. Macháček byl za to obžalován z porušování domovní svobody, pokusu vydírání a krádeže.

Podle spisu navíc o tři dny dříve ve stejném městě před rychlým občerstvením položil kanystr s benzinem a odešel na přilehlé parkoviště. U sebe měl sekeru a kuchyňský podpalovač. Strážníkům pak řekl, že jde podpálit „arabáky“. Státní zástupce ho obžaloval z pokusu o násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci.

Tyto případy však odvolací soud vrátil zpět krajskému soudu s tím, že rozsudek byl nepřezkoumatelný. Soud bude muset doplnit i dokazování.