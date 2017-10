Muži odsouzení za vraždu seniora s žádostí o obnovu řízení neuspěli

Klid od svého agresivního přítele by na nějaký čas měla mít žena ze Zlína, kterou vyvolený napadl sekerou. Přitom jí vyhrožoval a kopal. Násilník skončil ve... celý článek

Proč by chtěl zrušit elektronickou evidenci tržeb? Jak by chtěl čelit vylidňování kraje? A jak by v případě zvolení poslancem naložil s postem starosty... celý článek