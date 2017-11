Muž řešil své problémy alkoholem a zběsilou jízdou, vyvázl s podmínkou

Devětadvacetiletý Jakub Šiška z Břestu na Kroměřížsku už si za podobné jednání podmíněný trest vyslechl. Psal se rok 2009, kdy mu rodiče vyčítali zahálčivý život.

„Měl jsem všechno. Nevěděl jsem, co roupy dělat,“ přiznává. Po jedné z hádek Šiška opilý nasedl do auta a v Břestu narazil do sloupu.

Loni se situace opakovala. Přiznává, že měl psychické problémy. Manželka mu vyčítala pití alkoholu. A po jedné z hádek Šiška v opilosti nasedl do auta a vydal se do Kroměříže.

Ve vozidle Honda Civic vjel do křižovatky na Hulínské ulici na kraji Kroměříže ve směru od sjezdu z dálnice D1 a hodlal projet v přímém směru do ulice Jožky Silného.

I když věděl, že přijíždí z vedlejší silnice, křižovatkou projížděl rychlostí 102 km/h, vůbec nebrzdil a narazil do automobilu BMW, v němž po hlavní cestě od Hulína jel dvaapadesátiletý řidič.

„Jel jsem umýt auto a vyzvednout manželku, která měla narozeniny. Přijíždějící auto jsem ani neviděl, ucítil jsem až náraz. Auto se roztočilo a skončilo ve svodidlech. Vystoupil jsem a až v dálce u benzinky jsem uviděl Hondu,“ popsal u soudu srážku čtyřiašedesátiletý muž z Kroměříže, jemuž škodu na autě proplatila pojišťovna.

Žalobce: Chtěl tím vyřešit své osobní problémy

Nic se mu nestalo, byl pouze v šoku. Šišku, který po nehodě nadýchal 1,32 promile alkoholu, transportoval vrtulník do nemocnice v Olomouci, měl pohmožděnou páteř.

U soudu se ke všemu přiznal, potvrdil, že křižovatku velmi dobře zná, protože tudy jezdil cestou do práce a zpět.

Za pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci mu hrozilo až desetileté vězení. „Chtěl tímto svým jednáním vyřešit své osobní problémy. Přicházelo v úvahu kvalifikovat to jako pokus vraždy,“ řekl státní zástupce Roman Kavka.

„Lituji toho, co jsem způsobil. Klidně oželím řidičský průkaz do konce života, hlavně ať můžu zůstat se svými holkami,“ zmínil Šiška, že kromě manželky má také roční dceru.

Podmínka, ztráta řidičáku a povinná protialkoholní léčba

Soudce Karel Rašín mu nakonec udělil tříletý trest s pětiletým odkladem. Stejné potrestání navrhoval i žalobce.

„Velmi vážně jsem koketoval s nepodmíněným trestem. Nakonec jsem jej neudělil jen proto, že má malé dítě a bude na něj celou dobu dohlížet probační a mediační služba, která jej může kdykoliv navštívit s testem na alkohol. Musí se jej absolutně zdržet,“ zdůraznil soudce Rašín.

Šiška rovněž deset let nesmí řídit auto a má za povinnost se ambulantně léčit ze závislosti na alkoholu. Dosud se protialkoholního léčení účastnil dobrovolně.