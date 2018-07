Dálnice D49 má zelenou, soud zamítl i žalobu kvůli čmelákovi a žabám

Nejprve to byl křeček polní, pak čolek, čmelák nebo několik druhů žab a netopýrů.

V obou případech však soud rozhodl stejně: silničáři můžou stavět D49 z Hulína do Fryštáku, pokud dodrží stanovené podmínky a chráněné živočichy, kteří žijí v trase, během výstavby ani po ní neohrozí.

Příprava důležité dálnice se zastavila loni v březnu po první žalobě aktivistů ze spolku Egeria kvůli křečkovi. Tehdy jí soud přiřkl odkladný účinek. Zamítl ji až letos v květnu (viz též Soud zamítl žalobu kvůli křečkovi, dálnici D49 brzdí ještě rak a čmelák).

Teď rozhodl stejně v případu dalších 17 chráněných živočichů.

„Soud zamítl i druhou žalobu jako nedůvodnou, odůvodnění bude do třiceti dnů. Rozhodnutí nabude právní moci, jakmile bude doručeno zúčastněným stranám,“ uvedla mluvčí brněnského krajského soudu Eva Lásková.

Kdy se začne? Zatím těžko říct

Pro silničáře to znamená jediné – konečně můžou pokračovat v přípravě dálnice, po níž se mělo podle původních plánů už několik let jezdit. Po jejím dokončení se alespoň částečně může ulevit Zlínu od záplavy aut a navíc přibude další spojnice na Slovensko.

„Rozhodnutí soudu vítáme. Jsme rádi, že soud stojí na naší straně,“ reagoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Soud potvrdil verdikt ministerstva životního prostředí (právě proti němu aktivisté podali žalobu), že silničáři mohou zasáhnout do území s chráněnými živočichy.

„My i zhotovitel jsme připraveni začít, ale chybí nám stavební povolení. Než soud napíše odůvodnění, měli bychom mít vyřízená vyjádření, která nám zatím propadla. Pak všechny doklady dodáme stavebnímu úřadu a počkáme, až vydá stavební povolení,“ poznamenal Chudárek.

Kdy by se mohlo začít stavět, však nechce předjímat. Proti povolení, které vydá ministerstvo dopravy, se aktivisté budou moci odvolat. O odvolání by pak rozhodovala rozkladová komise ministra. A i kdyby dala za pravdu silničářům, opět se kritikům otevře cesta k podání žaloby na soud.

„Myslím si, že odvolání podají,“ tuší Chudárek.

Silničáři podle něj dodrží všechny podmínky ministerstva životního prostředí tak, aby životní komfort chráněných tvorů příliš neutrpěl.

„Pro křečky uděláme průchod pod dálnicí. Nad vodními toky budou stěny proti netopýrům, aby nevlétli před kamion. V jednom potoce je rak, tak rozvody povedeme pod potokem,“ vypočítal Chudárek.

Soud rozhodoval déle než rok

Hlavní postavou spolku Egeria je Miroslav Mach, který s MF DNES dlouhodobě nekomunikuje. Proti dálnici D49, jež má být součástí evropské dálniční sítě, brojil rovněž u Evropské komise (viz též Aktivista žene spor o dálnici D49 do Bruselu. Je zbytečná, stěžuje si).

Brněnský krajský soud už také vydal odůvodnění rozhodnutí, kterým zamítá žalobu Egerie kvůli křečkovi. Je velmi obsáhlé a podrobné, obsahuje téměř třicet stran.

„...míra dotčení chráněných druhů živočichů je přijatelná a negativní vliv na jejich populace umístěním předmětné stavby je možno adekvátně kompenzovat,“ shrnula v závěru rozhodnutí předsedkyně soudního senátu Jaroslava Skoumalová.

Silničářům ani vedení kraje se ale nelíbilo, že soud rozhodoval o žalobách déle než rok.

„Soudci si v zásadě dělají, co chtějí. Jeden člověk s nesmyslným důvodem zastaví dálnici, ačkoliv by měla příprava běžet, protože pro předběžné opatření nebyl důvod,“ prohlásil před časem zlínský hejtman Jiří Čunek (viz též Přípravy D49 už rok stojí, o žalobách aktivistů soud stále nerozhodl).

Spolek Egeria podal loni v červenci obdobnou žalobu kvůli výskytu chráněných živočichů v trase jiného úseku dálnice D49 – z Fryštáku do Lípy. Tentokrát poukazuje na to, že tam žijí brouci, mravenci, ještěrky, žáby či veverka.

Soud v tomto případě ještě nerozhodl, podle Láskové by tak měl učinit do konce letních prázdnin. Silničáře ale tady čas tolik netlačí, protože ještě nemají pro tento úsek vydané územní rozhodnutí.