Část peněz lihové mafie by se mohla vrátit státu, případ jde zpět k soudu

Bude to důležitý proces, protože v něm půjde o to, jestli stát získá zpátky alespoň část peněz, o které přišel kvůli nelegálnímu byznysu lihového bosse Radka Březiny. Ten si za to odpykává třináctiletý trest.

U zlínského okresního soudu nyní leží obžaloba týkající se více než půl miliardy takto vydělaných korun. Skončily ve směnkách, cenných papírech a z velké části také v nemovitostech v mnoha městech po celém Česku. Obžalovaná je Březinova manželka Stanislava, jeho otec Vladimír a dvě asistentky, které hotovost odnášely do bank.

„Byl zajištěný poměrně rozsáhlý majetek, který byl předmětem legalizace výnosů z trestné činnosti. Jsou obžalované osoby, které dosud nebyly trestně stíhány v souvislosti s hlavní větví daňových podvodů,“ uvedl žalobce Petr Šereda z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.



„Peníze, které měly být získány trestnou činností, byly vkládány zpět do finančního systému, tedy na bankovní účty. Už to samo o sobě lze považovat za praní špinavých peněz,“ zdůraznil Šereda. Část peněz šla i na splácení úvěrů nebo putovala na zahraniční konta.

Březinova lihová mafie připravila stát o zhruba 5,6 miliardy korun. I když žalovanou sumu stát získá, bude tak pořád tratit.

„Je to jedna z věcí, o niž v tomto trestním řízení jde,“ ujistil Šereda. Většina nemovitostí a peněz měla skončit právě u Vladimíra Březiny. Ten to popírá.

„Obžaloba je neopodstatněná a nepřezkoumatelná z důvodu absence konkrétních důkazů,“ sdělil MF DNES jeho obhájce Martin Klimo.

Žalobce má pochybnosti, zda je soudce Houdek nestranný

Případ, který by se měl začít projednávat na přelomu zimy a jara 2019, má ale dramatický průběh už teď. Jak upozornila Česká televize, žalobce vede „papírovou“ válku se zlínským soudcem Pavlem Houdkem, který má případ řešit.

Šereda pochybuje, zda je Houdek nestranný. Podal proto námitku kvůli jeho možné podjatosti, kterou ale brněnský krajský soud před nedávnem zamítl. Houdek totiž obžalobu nejprve žalobci vrátil s poměrně ostrým dvanáctistránkovým odůvodněním, že se nedá kvůli její zmatečnosti projednat.

„Na základě takto vadné obžaloby nelze věc věcně a smysluplně projednat v hlavním líčení,“ napsal Houdek. „Celá obžaloba je založená pouze na důvěře, že to, co v otázce viny obviněných presumuje státní zástupce v jejím úvodníku, je zjevnou či spíše zjevenou pravdou, to jest tvrzením, o jehož správnosti se prostě nepochybuje,“ uvedl dále.

„S takto kritickou argumentací ve vztahu k obžalobě jsem se ve své kariéře ještě nesetkal. Měli jsme za to, že tato vyjádření jdou již nad rámec nestrannosti soudce,“ reagoval Šereda.

Brněnský krajský soud nejdříve rozhodl o tom, že je žaloba v pořádku a Houdek se jí musí zabývat. Potom odmítl námitku týkající se soudcovy možné podjatosti.

„Předseda senátu není vyloučen z projednávání dané věci, jelikož nemá negativní vztah ke státnímu zástupci ani despekt k jeho osobě či odborné erudici. Stejně tak nemá ani pozitivní vztah k obviněným,“ sdělila mluvčí brněnského krajského soudu Eva Angyalossy.

Soudce chtěl mladšího z bratrů propustit z vazby bez kauce

Houdek přitom krátce po podání obžaloby chtěl sám sebe vyloučit z řízení kvůli možné podjatosti. Měl totiž rozhodovat v případě obžalovaných o domovních prohlídkách a vazbě. A podle trestního řádu by pak neměl soudit věc samotnou.

Jenže brněnský krajský soud to opět zamítl. „Krajský soud to zrušil s tím, že sice dělal (Houdek) nějaké úkony, ale ne v téhle věci. Tak mu to bylo přiděleno,“ řekl mluvčí zlínského okresního soudu David Kolumber.

Podle České televize Houdek už dříve zrušil rozhodnutí policie, kterým zajistila nemovitý majetek mladšího bratra lihového bosse Tomáše Březiny s tím, že výnosem z trestné činnosti je objevený nelegální líh. Chtěl ho také pustit z vazby bez kauce před skončením vyšetřování. Považoval za dostatečné, že se za Tomáše Březinu zaručí blízké osoby. Odvolací soud ale řekl, že to nestačí.

Soudních procesů a obžalovaných, kteří mají souvislost s Březinovou lihovou mafií, je více. Hlavní viníci už byli odsouzeni a Tomáš Březina je dokonce po zkrácení trestu pár týdnů na svobodě.

Otec sourozenců Vladimír Březina skončil kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti před několika lety ve vazbě. U soudu mu a dalším třem obžalovaným hrozí až osm let vězení. Přestože jde jen o čtyři obžalované, případ je velký rozsahem i významem.

„Vzhledem k tomu, že spis má 10 tisíc stran, soudce avizoval, že bude nějakou dobu trvat, než ho projde. Hlavních líčení odhaduje na dvacet,“ zmínil Kolumber.